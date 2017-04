Le pagelle della Fiorentina - Nel tonfo siciliano non c'è nessuna sufficienza

Palermo - Fiorentina 2-0

© foto di Federico Gaetano

Tatarusanu 5,5 - Immobile sulla punizione di Diamanti, sulla quale le sue colpe sembrano più che altro nella collocazione della barriera. Non regala sicurezza, tanto da regalare a Jajalo la chance per il tris nel finale, rinviandogli sui piedi.

Salcedo 5 - Partita piuttosto grigia quella del messicano. Travolge Chochev in ripartenza al limite, concedendo la punizione del gol a Diamanti. Poi perde palla in maniera banale, rischiando di mandare in porta Rispoli. (dal 57' Saponara 5,5 - Entra ad inizio ripresa, ma si fatica ad individuarlo in campo. Si fa vedere solo per un mancino da fuori area, che però termina altissimo. Poca roba.)

Sanchez 5 - Quando Nestorovski si posiziona ed usa il fisico, il colombiano va spesso e volentieri in confusione. Male anche sulla rete di Aleesami che chiude i conti: l'esterno scappa via in contropiede, e si fa un sol boccone del suo intervento.

Astori 5 - Inizio abbastanza attento, ma sulla lunga distanza comincia ad accusare più di una difficoltà. Rispoli lo scherza sulla fascia nello sprint di inizio ripresa. Conclude male un pomeriggio negativo per tutti i viola, facendosi espellere. Anche se restano dubbi.

Tello 5,5 - Nei primi quarantacinque minuti si vede molto raramente, e si nota perlopiù per le scelte sbagliate. Molta più intraprendenza nella seconda frazione, ma continua a mancargli la determinazione e la freddezza nelle giocate. Spinge ma non basta.

Badelj 5,5 - Piuttosto in palla nei primi minuti, con i ritmi bassi del Barbera che gli permettono di mettere in ghiaccio il pallone spesso e volentieri. Non offre lo stesso contributo nella ripresa, forse anche per la confusione tattica della sua squadra.

Vecino 5 - L'uruguayano risulta nascosto ed isolato per tutto il corso della partita. Non strappa, non dà brillantezza alla manovra e al possesso, e non effettua un gran lavoro d'interdizione. Pomeriggio del tutto negativo per il centrocampista viola.

Milic 5,5 - Paga la scelta di Sousa nell'undici iniziale, venendo sostituito poco prima del quarantesimo. Fino ad allora aveva svolto il compito, affondando con discreta frequenza sulla fascia sinistra, pur mancando nella fase di suggerimento in precisione. (dal 38' Chiesa 5,5 - Sicuramente regala maggiore dinamismo e voglia di creare rispetto a Milic, del quale ha preso il posto già nel corso del primo tempo. Prova a far male da lontano, ma trova un attento Fulignati. Alla lunga però risulta troppo confusionario.)

Ilicic 5,5 - Torna in quella che è la sua seconda casa, dove in passato aveva saputo far male, ma non si ripete. Gioca molti palloni nel primo tempo, ma a bassa velocità. Pericoloso sulla punizione da lui guadagnata, ma non incide. Esce tra gli applausi del Barbera. (dal 70' Mlakar 5,5 - Il giovanissimo sloveno avrebbe l'opportunità di arrivare alla gloria segnando all'esordio in Serie A, ma cestina l'opportunità mandando a lato di testa da due passi. Inutile prendersela con lui, ma la valutazione è insufficiente al pari di tutti.)

Borja Valero 5 - Nella monotonia del primo tempo si occupa di tessere le trame del gioco viola, ma manca sempre qualcosa. Nella ripresa lo si vede giocare un po' ovunque: playmaker basso, o addirittura difensore. La cosa lo disturba, ed esce dalla partita.

Babacar 5 - Avrebbe l'occasione del pareggio nel finale di primo tempo, ma si intenerisce davanti a Fulignati e se la fa parare. Poco coinvolto nella manovra collettiva dei suoi, nel secondo tempo sparisce del tutto dal campo, ed è inoffensivo.