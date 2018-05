Le pagelle della Fiorentina - Pezzella unico sei, Veretout perde la testa

Risultato finale: Fiorentina - Cagliari 0-1

Sportiello 5,5 - Rischia tantissimo bucando un retropassaggio di Veretout ma per sua fortuna finisce fuori. Sul gol di Pavoletti non è piazzato bene e non esce. Graziato due volte da Farias nel secondo tempo.

Laurini 5,5 - Il francese in fase di proposizione non è particolarmente presente e si faticano a ricordare sue discese quest'oggi. Anche in difesa qualche piccola sofferenza, specie quando Padoin si sovrappone a sinistra. (dal 79' Dias s.v.)

Pezzella 6 - L'unico in campo della Fiorentina che può uscire dal campo con un giudizio complessivo sufficiente. Bene all'inizio, si concede qualche piccola incertezza sparsa che però non incide in negativo.

Milenkovic 5,5 - Distratto in alcune circostanze, il suo fallo di mano concede la punizione dello 0-1 Cagliari. Nel resto della partita sbaglia poco ma non regala mai, nella partita odierna, sensazioni di totale sicurezza.

Biraghi 4,5 - Si ferma colpevolmente sul cross di Lykogiannis da punizione, consentendo a Pavoletti un facile tap-in di testa da due passi. Manda dentro tanti cross ma quasi nessuno preciso. Molto male anche nel finale su Faragò: gli apre la strada.

Benassi 5 - Rimane sempre piuttosto lontano dalle zone calde e quando prova l'inserimento manca nei tempi giusti lui, o il compagno che dovrebbe servirlo. Pomeriggio anonimo, dopo un'ora circa è chiamato fuori. (dal 61' Saponara 5,5 - Entra per l'ultima mezz'ora ma forse incide ancor meno rispetto al compagno da lui sostituito. Un paio di serpentine, falli conquistati ed aperture di gioco ma non basta per il sei).

Badelj 5 - Marcato a uomo dai Deiola o Ionita di turno, il playmaker croato non ha respiro e nel primo tempo tocca pochissimi palloni. Anche nella ripresa il motivetto è simile: rimane sempre troppo isolato per fare qualcosa.

Veretout 4,5 - Dopo una prestazione tutto sommato neanche da peggiore in campo, rovina tutto facendosi prendere dal nervosismo e scalciando da dietro Joao Pedro senza motivo, dopo essere stato ammonito pochi istanti prima.

Chiesa 5,5 - Ha difficoltà nel far fuori Lykogiannis: il terzino greco, grazie anche ai raddoppi di Padoin, lo tengono bene a bada. Ci prova comunque a testa bassa fino all'ultimo, andando vicino anche al gran gol del pari con il mancino.

Eysseric 5,5 - Del suo primo tempo si ricorda poco, forse solo una conclusione interessante - ma troppo d'esterno - ad inizio gara. Man mano si spegne e cala sia di gamba che di precisione. Dopo l'intervallo non rientra. (dal 46' Falcinelli 5,5 - Ha voglia di dare continuità al buon subentro di Genova, ma non riesce nell'intento. Inizia benino, provandoci anche da fuori con scarsa mira. Ma sul lungo andare si eclissa).

Simeone 5,5 - Tanta generosità, a volte però si ritrova a condurre una guerra totalmente da solo. E uscirne vincitori è assai diffiicile. Impegna per tutta la partita i due centrali cagliaritani, che però rispondono per le rime.