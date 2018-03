Le pagelle della Fiorentina - Riecco Cholito e Chiesa, Saponara ispirato

Risultato finale: Fiorentina - Crotone 2-0

© foto di Federico De Luca 2018

Sportiello 6 - Pochissimo lavoro per lui nel primo tempo: nessun intervento rilevante, se si escludono un paio di uscite. Sarebbe così anche per il secondo, se non ci fosse da salvare su Trotta.

Laurini 6 - Tra le sorprese di formazione offerte da Pioli, l'ex laterale difensivo dell'Empoli non fa rimpiangere la scelta del suo allenatore. Qualche minuto di difficoltà su Stoian, poi però è sicuro. (dall'83' Gaspar s.v.)

Pezzella 6 - Rimedia un cartellino giallo nel delirio di Valeri a fine primo tempo. Ma la sanzione non lo condiziona particolarmente: rimane attento e concentrato nella sua prima uscita da capitano viola.

Vitor Hugo 6 - Leggermente distratto nel primo tempo, mette qualche brivido a tifosi e Pioli con un retropassaggio velenoso per Sportiello. La sua prestazione però cresce nel corso della ripresa.

Olivera 6 - Torna in campo dopo oltre quattro mesi di assenza. E tutto sommato tiene bene, soprattutto a livello fisico. Nelle prime battute accompagna tutte le azioni ed ha anche la chance per segnare. Poi cala un po'.

Cristoforo 5,5 - Dopo essere stato rispolverato con il Chievo, arriva la seconda presenza in un mese. Non entusiasmante: lì in mezzo sembra sempre troppo compassato e regala pochi sviluppi. Fuori ad inizio ripresa. (dal 52' Dabo 6 - Regala un ritmo diverso al centrocampo viola rispetto al compagno da lui sostituto. Soprattutto è prezioso in fase di interdizione. Un po' di confusione ma bene così).

Veretout 6 - Oggi è in una mediana a due, perciò è richiesto più equilibrio e meno strappi in avanti. Riesce a rispondere bene alle richieste svolgendo le due fasi con efficienza. Non impressiona ma è ok.

Chiesa 7 - Primi quarantacinque minuti che lo vedono poco coinvolto. Diversa storia nel secondo tempo: procura il secondo giallo - e rosso - per Capuano e mette la sua firma sul tabellino, prima di uscire. (dal 75' Lo Faso 6 - Prova subito a rendersi protagonista con una discreta staffilata da fuori, che però non inquadra lo specchio della porta calabrese.)

Saponara 7 - Trascina con personalità gli attacchi della Fiorentina. Dopo aver sbagliato qualche pallone nel primo tempo, si destreggia in una bellissima combinazione che manda al gol Chiesa. Molto ispirato.

Eysseric 6,5 - Il gol del vantaggio viola nasce grazie a lui e alla sua splendida stoccata al volo ribattuta corta da Cordaz. Nei novanta minuti più recupero non sempre è continuo ma la sua prova è più che sufficiente.

Simeone 7 - Mancava da un po' con l'appuntamento al gol e ci mette poco più di due minuti a presentarsi, con un tap-in ravvicinato da punta vera. Poi tocca meno palloni ma il gol è pesante: rieccolo.