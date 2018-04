Le pagelle della Fiorentina - Simeone, prova a prenderlo. Badelj al meglio

Risultato finale: Fiorentina - Napoli 3-0

Sportiello 6 - Nel primo tempo l'unica preoccupazione è un corner sporco di Mario Rui. A inizio ripresa squilla Mertens: lui c'è. In generale una partita molto più tranquilla di quanto potesse pensare alla vigilia.

Laurini 6,5 - Perfetto il lancio profondo alle spalle della difesa azzurra per Simeone, dal quale nasce l'espulsione di Koulibaly. Contiene con intelligenza Insigne, impedendogli di attaccarlo in allungo. Esce dopo un'ora. (dal 62' Gaspar 6 - Pioli non vuole interrompere la spinta sulla destra e chiama in causa il portoghese. Che per la verità pensa perlopiù a non fare danni ed è ok).

Pezzella 6,5 - L'argentino è il leader della difesa e comanda alla perfezione i movimenti del suo reparto, aiutato anche dalla situazione di inferiorità numerica. Strappa un voto più che sufficiente.

Milenkovic 6,5 - In teoria sarebbe un esordiente, ma mostra una sicurezza degna di giocatori ben più esperti. Per Mertens dalle sue parti non c'è trippa. Promosso senza riserve all'esame big match.

Biraghi 6,5 - La corsa di Simeone premia il suo lancio profondo, che diventa un assist con i fiocchi per la rete che sblocca la situazione al Franchi. Partita attenta: in fase difensiva non soffre mai Callejon.

Benassi 6,5 - Sembra avere un motorino attaccato da qualche parte: non si ferma mai e toglie respiro a qualsiasi manovra di un Napoli in inferiorità numerica. Fino all'ultimo minuto insiste sulla stessa intensità.

Badelj 6,5 - Dovrebbe soffrire di una condizione fisica precaria, ma non si vede. Primo tempo di cucitura eccellente, anche se prende il giallo su un'ingenuità che poteva evitarsi. Quindi spizza anche su calcio d'angolo e genera la mischia del 2-0. (dall'84' Cristoforo s.v.)

Veretout 6 - Due chance su punizione nel primo tempo: non le sfrutta. Solita combattività lì in mezzo al campo, con la superiorità numerica che lo manda a nozze. Ma non è preciso in fase conclusiva.

Saponara 6 - Primi quarantacinque minuti da incorniciare per l'aggiunta di contributo difensivo alla solita regia nelle zone d'attacco. Meno incisivo nella ripresa, esce scambiandosi qualche parola non dolce con Pioli e Veretout. (dal 74' Eysseric 6 - Entra con voglia di lottare, tanto che finisce presto nel registro degli ammoniti. Contribuisce alla causa).

Simeone 9 - Sguscia alla perfezione alle spalle di Koulibaly e lo costringe al rosso, ma non è rigore. Al posto del senegalese entra Tonelli: brucia pure lui e insacca il gol dell'1-0. Nel secondo tempo si scatena e ne fa altre due: clamorosa tripletta.

Chiesa 7 - Frizzante, le sue accelerate mettono in difficoltà la difesa partenopea: Albiol si vede costretto al giallo, Reina deve impegnarsi due volte a causa sua. Anche per lui una prestazione buona, chiusa con l'assist del 3-0.