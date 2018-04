Le pagelle della Fiorentina - Sportiello vola, Simeone colpisce ancora

Risultato finale: Roma - Fiorentina 0-2

Sportiello 7,5 - Prova da incorniciare, probabilmente la migliore da quando è alla Fiorentina. Nel primo tempo rischia su Dzeko (palo) ma poi si rifà. Le parate della ripresa, poi, parlano da sole.

Laurini 6,5 - Si comincia e sembra un pomeriggio di quelli che si balla. Presto si rivela invece uno di quei pomeriggi da spaccate disperate per salvare su Dzeko. Tiene anche alla lunga distanza.

Pezzella 7 - Il nuovo capitano della Fiorentina sfodera una di quelle prestazioni da muro della difesa. Dalle sue parti, proprio, non si passa. Mura Dzeko anche usando il corpo ed è semplicemente insuperabile.

Vitor Hugo 6 - Tra i due centrali è lui quello che soffre di più quando incrocia sulla sua strada Dzeko. A volte vince, altre perde: per sua fortuna in queste ultime, non poche, oggi c'è un super Sportiello.

Biraghi 5,5 - In grande sofferenza già dal primo minuto di partita. Le sfuriate della Roma nel primo tempo lo trovano sempre tagliato fuori. Nella ripresa soffre quando entra Florenzi, e non riesce a portarsi mai in avanti.

Benassi 7 - Una prestazione discontinua nell'arco dei novanta minuti, pur senza mai tirare indietro il piede. La sua girata mancina finisce all'angolino, là dove Alisson non può arrivare. E lì inizia il pomeriggio special.

Veretout 7 - Insormontabile. Pioli azzecca la mossa tattica alla perfezione e lo mette davanti alla difesa. Da lì non passerà neanche l'ossigeno. Incontenibile: annulla la mediana avversaria.

Dabo 6 - Anche lui fa grande legna, ma non ha la stessa precisione nelle giocate del suo connazionale al suo fianco. Ciò nonostante, il suo gioco sporco contribuisce eccome alla causa.

Eysseric 5,5 - Nonostante l'ottima giornata della sua squadra, il francese non riesce ad emergere. Si allarga sulle fasce per il pressing ma quando i suoi hanno il pallone rimane troppo nascosto. (dal 58' Dias 5,5 - Ancora non lucido. Avrebbe almeno due contropiedi nitidi per lanciarsi, lui o qualcun altro, in porta ma li spreca entrambi. Non riesce ad essere incisivo).

Saponara 7 - Il suo momento di forma è poetico, e mette a segno un assist fondamentale per l'amico Benassi: è il gol che sblocca il pomeriggio dell'Olimpico. Ottima prova, poi esce. (dal 70' Milenkovic 6,5 - Entra per dare sostanza alla difesa, che da quel momento passa a tre. Il suo compito lo assolve alla perfezione: almeno due o tre interventi sono in area di rigore, in zone molto pericolose).

Simeone 7 - Fa una guerra che non si augura a nessuno, contro due bestioni come Fazio e Manolas. Ma su quest'ultimo esce nettamente vincitore, sfondando fino a trovare la rete, la terza in tre gare. Poi esce sfinito. (dall'89' Falcinelli s.v.)