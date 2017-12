Le pagelle della Fiorentina - Thereau con qualità, Simeone lotta ma spreca

Risultato finale: Napoli-Fiorentina 0-0.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sportiello 7 - Nel primo tempo non ha grande lavoro da svolgere, ma nella ripresa si supera prima sul sinistro di Zielinski e poi sul destro di Mertens. Sempre attento e lucido nelle uscite.

Laurini 6,5 - Zielinski si accentra e gli rende facile il lavoro. Nel secondo tempo il polacco gioca largo e crea qualche difficoltà al laterale viola, che risponde sempre presente. Dal 79’ Gaspar sv.

Pezzella 7 - Gioca una gara di grande attenzione su Mertens, rischiando l’anticipo e facendo sentire sempre il fisico al folletto belga del Napoli.

Astori 6,5 - Come il compagno di reparto, concede pochissimo a Mertens e fa suoi tutti i palloni alti che vengono crossati in area viola. Buono il suo apporto anche in fase di costruzione.

Biraghi 6 Soprattuto nel primo tempo concede troppo nella sua zona di competenza agli attacchi del Napoli. Poi prende maggiormente le misure e chiude in crescendo.

Veretout 6,5 - Sempre utile nelle due fasi del gioco, cerca di sfruttare bene ogni pallone senza sprecarne mai e senza risparmiarsi.

Badelj 6,5 - Cerca di dare ordine alla manovra e trasmette sicurezza ai compagni dopo l’avvio sprint del Napoli. E quando c’è da fare legna non si tira certo indietro.

Benassi 6 - Ha un buon guizzo nella prima parte della gara, poi si limita a gestire il possesso senza rischiare più di tanto.

Thereau 7 - Il vero faro del gioco viola. Da attaccante, da centrocampista, da ala: fa sempre la giocata giusta e crea occasioni importanti per se e per i compagni. Esce dal campo dopo aver dato davvero tutto. Dal 67’ Sanchez 6 - Entra nella mischia e riesce a dare il suo contributo.

Chiesa 6 - Davanti al suo grande estimatore De Laurentiis, gioca una gara di grande sacrificio cercando di sfruttare la sua velocità. Ci riesce a fasi alterne, mancando di un pizzico di cattiveria nella fase di finalizzazione. Dal 73’ Dias 6 - Qualche buona folata sulla fascia per far rifiatare i suoi.

Simeone 6 - La solita grande cattiveria su ogni pallone, ma nel primo tempo ha prima sul destro e poi sulla testa due palloni che meritavano probabilmente di essere trasformati in gol.