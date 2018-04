Le pagelle della Fiorentina - Un incredibile Veretout, ingenuo Sportiello

Risultato finale: Fiorentina - Lazio 3-4

Sportiello 4 - Erroraccio, a prescindere dal rosso preso poco dopo da Murgia che ha ristabilito la parità. Esce con poca convinzione ed ingenuamente mura Immobile molto defilato di mano: espulso al 7'.

Milenkovic 5 - Salva alla grandissima in scivolata su Immobile, ma risulta sorpreso sullo stacco di Caceres. L'uruguayano gli prende il tempo e incorna per il 2-2. Ha il demerito di spingere poco in fascia.

Pezzella 5 - Salvataggio stupendo quello con il quale impedisce a De Vrij di andare in rete. Concede però ingenuamente la punizione del 2-1. Il VAR lo salva dal rigore fischiato da Damato. Anticipato secco da Luis Alberto sul 3-4.

Vitor Hugo 5,5 - Sorpreso dall'ingresso di Felipe Anderson, lascia spazi pericolosi all'esterno brasiliano. Molto meglio nel secondo tempo, dove l'unico vero errore è far passare il cross basso di Marusic da destra.

Biraghi 5,5 - Preoccupato dalle discese di Marusic, sta molto basso in avvio. Nel suo primo vero allungo in avanti è bravo a guadagnare il rigore. Poi però nella ripresa è vittima costante delle sfuriate del montenegrino.

Veretout 8,5 - Avvia l'incredibile serata con una punizione calciata alla perfezione. Quindi è freddo dal rigore, prima dell'incredibile tripletta che è un suo campionario di ablità: palla rubata a Leiva, finta su Luiz Felipe e diagonale mancino.

Dabo 5,5 - Muscolare e potente nell'aggredire Milinkovic-Savic, disattento invece nel fermarsi e non seguire l'inserimento aereo di Caceres, che di testa firma così il 2-2. Un errore che pesa nel giudizio.

Dias 5,5 - Lodevoli i suoi continui ripiegamenti, soprattutto quando c'è un certo Felipe Anderson dalla sua parte. Ma la sua attenzione difensiva fa sì che quando c'è da attaccare risulti praticamente assente. Fuori nel finale. (dal 79' Saponara s.v.)

Eysseric s.v. - Non ha la fortuna dalla sua: chance da titolare per lui che dura meno di dieci minuti. Sportiello viene espulso e la vittima sacrificale è lui. (dal 9' Dragowski 5,5 - Rischia subito con un intervento così così sul colpo di testa di Caceres. Poi fa assist a Chiesa per il rigore ma cade quattro volte: sul gol dello stesso uruguayano dava l'impressione di poter fare molto meglio).

Chiesa 6,5 - Di fondamentale importanza il suo apporto: scappa a Murgia sul rinvio di Dragowski e provoca il rosso all'avversario. Quindi ispira l'azione che porta al rigore dell'illusorio 2-0. Meno incisivo e più nervoso nella ripresa.

Simeone 5,5 - Il suo contributo a livello di pressing e rincorse non è banale, ma da un attaccante c'è anche bisogno di vedere tiri e gol. Quasi assente da quel punto di vista ma quando esce è stremato. (dal 71' Falcinelli 5,5 - Entra per dare peso all'attacco negli ultimi venti minuti più recupero ma si fa davvero una gran fatica a ricordarsi di una sua giocata. Subentro anonimo: c'è la sensazione di cambio sprecato).