Le pagelle della Fiorentina - Veretout protagonista, Astori è in serata no

Risultato finale: Fiorentina - Sampdoria 3-2

© foto di Federico De Luca

Dragowski 6 - Debutto stagionale dal primo minuto per il giovane portiere polacco. L'unico pallone che tocca nel primo tempo è quello di Barreto che deve raccogliere dalla rete. Una parata nella ripresa, sul rigore deve però arrendersi.

Gaspar 6 - Partendo da quarto di difesa sta più accorto ma trova allo stesso tempo i movimenti giusti in sovrapposizione. Quindi Pioli cambia modulo e lo spinge più avanti: lì però gli manca precisione.

Pezzella 6 - Rischia subito una leggerezza ma rimedia. Quindi va vicino al 2-0 con una bella incornata. Nell'arco dei novanta minuti deve controllare Caprari e tutto sommato gli riesce senza troppo soffrire. In serata no.

Astori 5 - Esce bene, con i tempi giusti, specialmente sull'ostico Zapata, che infatti spesso va a cercare fortuna altrove. Tra lo sfortunato e l'errore sul gol di Barreto, entra in ritardo su Ramirez e causa il rigore del 2-2.

Biraghi 6 - Avanza più raramente rispetto a quanto mostrato di solito, ma quando ha spazio da attaccare trova più di un traversone invitante. Nel finale Pioli lo chiama fuori per sistemare la sua difesa a tre. (dal 72' Vitor Hugo 6 - Il brasiliano viene buttato dentro per rinforzare la difesa. Si fa rispettare sui palloni alti, in entrambe le aree. In attacco in particolare: Silvestre gli sporca però fuori l'incornata).

Benassi 6 - Dopo novanta secondi libera al gol Babacar con un fantastico mancino filtrante alle spalle della difesa doriana. Forse si accomoda dopo la splendida giocata: nel resto della partita si fa notare molto meno.

Sanchez 5,5 - Non regala sicurezze. Pioli lo colloca al centro dei tre mediani gigliati ma non si rivela una mossa del tutto soddisfacente. In fase difensiva sa come fare ma in impostazione è un mezzo disastro.

Veretout 7 - Protagonista di serata. Oltre al solito cuore, ma non ci scordiamo del sudore, messo da lui in campo si va a prendere la vetrina della partita trasformando i due calci di rigore che decidono il risultato finale.

Saponara 6 - Si rivede da titolare dopo tempo immemore. La condizione fisica non lo assiste sempre ma nel primo tempo è voglioso e generoso, oltre che capace di generare situazioni pericolose. Cala sulla distanza. (dall'81' Eysseric s.v.)

Chiesa 5,5 - Non è una delle sue serate migliori. Pioli lo mette più centrale del solito ma anche qualche metro più avanti di partenza. Non trova quasi mai spazio per offendere, specie nella ripresa non riesce ad incidere.

Babacar 7 - Gli bastano meno di due minuti per sbloccare la situazione con un gran destro e il suo fiuto da bomber. Quindi si assenta dalla partita per un po', rientrandovi giusto in tempo per guadagnarsi il rigore del 2-1. (dal 66' Simeone 5,5 - Chiamato a sostituire Babacar in fretta e furia, non entra mai veramente nel match. Unico merito esserci nell'azione del rigore finale ma è più una topica di Murru che altro).