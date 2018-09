Le pagelle della Francia - Areola miracoloso, Griezmann sottotono

Risultato finale Germania-Francia 0-0

Areola 7 - Spettatore non pagante nei primi 45 minuti, miracoloso nella ripresa. Salva la pericolosissima conclusione di Reus, dice di no a Hummels, para tutto nel finale blindando così la porta francese.

Pavard 5.5 - Soffre terribilmente il movimento ad allargarsi di Werner, che lo salta troppo spesso con facilità. La combo con Rudiger, sulla stessa fascia, lo disorienta ulteriormente. Meglio quando va a spingere in avanti.

Varane 6 - Il reparto offensivo tedesco non rende impossibile la partita, il centrale amministra con ordine e va in sofferenza soltanto nel finale con l'assalto della Germania.

Umtiti 6 - Rischia un'unica volta in tutta la gara, quando si perde Reus che va a un passo dal vantaggio. Una piccola macchia in una prestazione senza sbavature, se non negli ultimi dieci minuti.

Hernandez 6 - Garantisce qualità alla fascia sinistra con continuità. Spinge bene, corre instancabilmente e serve diversi cross interessanti per i compagni in area.

Pogba 6 - Una sufficienza di incoraggiamento in un momento non certo d'oro per l'ex juventino. Cerca di dimenticare gli screzi con Mourinho al Manchester, si disimpegna con qualità e conquista un paio di importanti punizioni dal limite.

Matuidi 5.5 - Un altro giocatore rispetto a quello visto in bianconero. Poca leadership e idee, mancano terribilmente i suoi inserimenti a favorire le azioni offensive. (Dall'86' Tolisso s.v.).

Kante 6.5 - Uno dei migliori in campo per i francesi, una gara di quantità e qualità per il centrocampista. Abbina al meglio le due fasi, spezza la manovra avversaria e non sbaglia un appoggio.

Griezmann 5.5 - Una prestazione piuttosto sottotono, soprattutto se paragonata a quanto visto in Russia. Un solo guizzo in tutta la partita, quel sinistro parato da Neuer. (Dall'80' Fekir s.v.).

Giroud 6 - Il miracolo di Neuer gli nega la gioia del gol nella più importante occasione del primo tempo, ci riprova con un colpo di tacco lontano dalla porta. Non viene ben servito dai compagni. (Dal 66' Dembele 5.5 - Non un buon impatto sulla gara, non combina granché se non un liscio al limite dell'area).

Mbappé 6 - Si concede qualche leziosismo di troppo, tanto fumo e pochissimo arrosto. La qualità in fase offensiva non gli manca, come il sacrificio a rientrare sulla linea del centrocampo. Quando si accende, regala fiammate da far paura.