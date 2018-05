Le pagelle della Francia U21 - Dembélé super, i cambi non incidono

Risultato finale: Francia U21-Italia U21 1-1

Bernardoni 6.5 - Viene chiamato poco in causa questa sera ma dimostra grande reattività sulla conclusione violenta di Parigini e sul tiro preciso di Scamacca. Incolpevole sul gol dell'Italia.

Rosier 6 - Si sovrappone spesso a Bamba andando al traversone verso il centro dell'area. Sfiora il gol con una conclusione dalla distanza. Spinge meno nel secondo tempo.

Gelin 5.5 - Una sicurezza al centro dell'area nel primo tempo, sfortunato sul tocco in area da cui nasce il pari di Capone.

Gnagnon 6 - Come sopra. Svetta sempre di testa dimostrando grande senso della posizione. Imposta anche l'azione dalle retrovie.

Niakhaté 6 - Non è un terzino e si vede quando Verde lo punta in velocità. E' però molto attento nell'uno contro uno e propositivo in avanti.

Tousart 6.5 - Un muro davanti alla difesa, recupera una marea di palloni favorendo le ripartenze della Nazionale francese.

Aouar 6.5 - Si inserisce sempre nella manovra offensiva della Francia, propizia il gol del vantaggio di Dembélé (Dal 72' Ntcham 5.5 - Entra nel momento di maggiore pressione degli azzurrini).

Nkunku 6.5 - Dotato di grande qualità, giganteggia nel centrocampo mettendo in luce ottime giocate nei suggerimenti ai compagni (Dal 64' Lopez 6 - Prova a dare la manovra offensiva alla sua nazionale col gioco palla a terra.).

Grandsir 6 - Abbina quantità e qualità in mediana proponendosi sempre nella costruzione dell'azione e nella finalizzazione (Dal 67' Karamoh 5.5 - Pochi i suoi spunti in attacco per l'esterno interista).

Bamba 6 - Sempre molto attivo sulla fascia destra, duella con Dimarco dialogando con Rosier. Preciso l'assist per l'1-0 Dembélé. Sparisce nella ripresa (Dall'81' Del Castillo sv)

Dembélé 6.5 - Alla prima distrazione azzurra colpisce inesorabilmente battendo di testa Montipò. Fa reparto da solo e crea almeno altre due palle gol con conclusioni dalla distanza (Dal 65' Terrier 5.5 - Viene chiuso dalla morsa della difesa italiana).