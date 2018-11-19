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Le pagelle della Germania - Bene Sané, Kroos non convince

Risultato finale: Germania-Olanda 2-2
19.11.2018 22:39 di Andrea Carlino   articolo letto 2646 volte

Neuer 6 - Solo una parata, ma degna di nota su Depay nel quarto d'ora finale. Nulla può sulle reti avversarie.

Rudiger 6 - Prestazione positiva in difesa. Poche responsabilità sulle reti.

Hummels 6 - Di testa le prende tutte. Concentrato e lucido per 80', solo una piccola sbavatura su Depay. Anche lui, nel finale, fatica.

Sule 6 - Contro Depay e compagni non è facile, bene fino all'80'. Poi balbetta nel finale.

Kehrer 6 - Più che sufficiente primo tempo in fase di spinta. Cala nella ripresa.

Kroos 5.5 - Fronteggia le offensive degli olandesi. A corrente alternata, cala nel finale.

Kimmich 6 - Parte piano, poi sale in cattedra. Si integra bene con Kroos.

Schulz 6 - Prestazione senza infamia e senza lode sulla fascia. Ci prova anche al tiro nel finale.

Sané 7 - Bella prestazione per il talento del City. Non solo il gol, ma anche azioni e movimenti interessanti. Esce stremato. (Dall'80' Goretka s.v.- )

Werner 7 - Un gol, due azioni pericolose, tanto movimento. Gara positiva. (Dal 63' Reus 6 - Pericoloso anche al tiro).

Gnabry 6.5 - L'attaccante dà prova del suo valore. Con il suo movimento crea più di un grattacapo agli olandesi. (Dal 66' Muller 6 - Sufficiente nello scorcio di gara avuto.
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