Le pagelle della Germania - Goretzka brilla, ter Stegen paratutto

Germania-Messico 4-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ter Stegen 7 - Se il risultato finale di questa partita non è mai stato in dubbio il merito è soprattutto suo. Dopo la doppietta di Goretzka mantiene i due gol di scarto parando di tutto agli attaccanti messicani.

Kimmich 6 - Non si trova perfettamente da interno di difesa, ma non commette nessun errore grave. Disattenzione solo su un filtrante di dos Santos.

Ginter 6,5 - Non gioca da libero, va spesso in marcatura. Vince diversi uno contro uno grazie alla sua determinazione.

Rüdiger 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale della Roma, che non trova nessun particolare problema dal suo lato.

Henrichs 7 - Molto intelligente tatticamente, gioca bene da esterno di destra. Un assist a referto e tanti altri palloni interessanti per gli attaccanti.

Rudy 6 - Comincia bene, poi pian piano pare addormentarsi. Alla fine si stabilisce sulla sufficienza a centrocampo.

Goretzka 7,5 - Eccolo, il trascinatore della serata. In due minuti realizza due reti che mandano la Germania in finale. Non è il suo mestiere, ma questa è la sua serata. Brillano le sue giocate, domina in mediana. Dal 68' Can 5,5 - Non entra bene, pare in affanno.

Hector 6,5 - Meno costante del collega sulla fascia, ma si sa rivelare decisivo anche stasera. Suo l'assist infatti per la rete di Werner.

Stindl 6 - Non si vede tantissimo, ma qualche buon passaggio per i compagni lo confeziona. Dal 79' Brandt s.v.

Draxler 7 - La sua velocità, i suoi dribbling e il suo dinamismo sono importanti per la manovra tedesca. E' il giocatore di maggior classe in campo e stasera lo mostra a tutto il mondo. Dall'81' Younes 6.5 - Entra e trova la rete nei minuti finali. Mette anche lui la firma su questa semifinale.

Werner 6,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo, ma sbaglia troppe palle gol. Alla fine la rete la trova, quando proprio non può sbagliarla. Il marchio suo c'è.