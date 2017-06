Le pagelle della Germania - Hector pimpante, Mustafi il peggiore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ter Stegen 6 - Non ha colpe sul gol di Sanchez, sulla sventola di Vargas è invece salvato dalla traversa.

Ginter 5.5 - Non sempre lucidissimo nelle chiusure, soffre l’incertezza di tutto il pacchetto arretrato.

Kimmich 5.5 - Molto più presente in avanti, quando si sgancia con grande tempismo, che indietro, quando il Cile si distende in velocità.

Mustafi 4.5 - Il peggiore per distacco. Con un’incertezza in fase di costruzione regala a Vidal il pallone scaraventato poi in rete da Sanchez.

Sule 6 - Prova a mettersi in mostra con qualche guizzo degno di nota sulla sua corsia di competenza, ma lì davanti non c’è grande movimento quest’oggi.

Goretzka 5.5 - Troppo compassato, non aiuta a sufficienza lo sviluppo della manovra.

Rudy 5.5 - I contropiedi del Cile fanno davvero paura e spesso è costretto alle maniere forti per metterci una pezza.

Draxler 5 - Ci si aspettava decisamente di più dal suo talento questa sera.

Hector 6.5 - Si propone con continuità e non è un caso che proprio dal suo mancino nasca la rete di Stindl.

Can 5.5 - S’illumina a tratti lasciano a volte troppo solo Stindl lì davanti.

Stindl 6.5 - E’ bravo a capitalizzare una delle poche chance a disposizione.