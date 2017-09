Le pagelle della Germania - Splendido Toni Kroos, Werner perfetto

Risultato finale: Germania-Norvegia 6-0

© foto di J.M.Colomo

ter Stegen 6 - Non si deve mai sporcare i guanti, l'estremo difensore tedesco ammira dalla sua porte le giocate dei compagni.

Kimmich 7 - Funge da ala aggiunta mettendo al centro una serie incredibile di traversoni, suo l'assist perfetto per il colpo di testa di Gomez.

Rudiger 6 - Non rischia praticamente nulla, il centrale ex Roma ha poco da fare nella serata della Mercedes-Benz Arena per l'inconsistenza offensiva norvegese.

Hummels 6 - Quasi lo stesso discorso fatto per Rudiger, il tedesco prova a farsi vedere anche in area avversaria in occasione dei calci piazzati.

Hector 6,5 - Buona partita per il terzino del Colonia che accompagna sempre l'azione di Draxler, piede educato e sempre a servizio della squadra.

Rudy 6 - L'uomo d'ordine del centrocampo tedesco, si piazza davanti alla difesa dando manforte a Toni Kroos. Sfiora la segnatura in avvio di ripresa. (Dal 61' Khedira 6 - Prova a mettere la firma con un pallone illuminate per Kimmich, prosegue il lavoro del compagno sostituito).

Muller 7 - Delizia il pubblico della Mercedes-Benz Arena con un tacco che libera al tiro Werner, un suo perfetto traversone serve sul piatto d'argento il raddoppio al centravanti del Lipsia. (Dal 46' Goretzka 6,5 - Dopo soli cinque minuti dal suo ingresso in campo realizza la rete del momentaneo 5-0, prezioso in fase di spinta).

Kroos 7,5 - Sicuramente il migliore al mondo in fase di distribuzione del pallone, vede il gioco prima di tutti e taglia la difesa della Norvegia con le sue geniali giocate.

Ozil 6,5 - Una rete ed un assist, le qualità tecniche sono eccelse e con una giocata può cambiare volto al match. Sempre al centro del gioco tedesco.

Draxler 7 - Elegante nei movimenti, cattivo sotto porta e delizioso per il pubblico. Segna e fa segnare, grandissima prestazione del tedesco.

Werner 7,5 - L'attaccante del Lipsia dimostra di essere un centravanti di spessore internazionale, abbatte la difesa della Norvegia con una doppietta e di testa mette a segno una grandissima rete. (Dal 65' Gomez 6,5 - Ci teneva a mettere la firma davanti ai suoi ex tifosi dello Stoccarda, rete da attaccante puro).