Le pagelle della Germania U21 - Gnabry deludente, Toljan treno a destra

Inghilterra U21 - Germania U21 2-2 (5-6 d.c.r.)

Pollersbeck 6,5 - Si allunga come un gatto da terra e salva su Gray, ripetendosi d'istinto anche su Abraham. Poi però è costretto, senza colpe, a capitolare contro entrambi. Para il rigore decisivo a Redmond.

Toljan 7 - Scatenato nella prima frazione: spinge come un ossesso a destra facendo più l'ala che il terzino. Tanto che serve l'assist per il vantaggio di Selke. Si calma nella ripresa, per riaccendersi nei supplementari.

Jung 5,5 - Chiamato dentro da Kuntz all'ultimo istante per l'indisponibilità di Stark. Viene bruciato sul tempo da Abraham per il raddoppio inglese. Nel finale di secondo tempo lascia il campo. (dall' 80' Kehrer 6 - Entra negli ultimi dieci minuti, da lì in poi i suoi attaccheranno costantemente. Lui in difesa ha gioco facile contro Abraham, lasciato solo e abbandonato dai compagni.)

Kempf 6 - Solido nell'arco di tutti e centoventi i minuti, non deve fare lavori straordinari, ma quando serve mettere una pezza c'è. Furbo nel prendersi il giallo nel finale: rischiava di lanciare in contropiede Iorfa.

Gerhardt 5 - Sfortunato nello scivolare da solo, ma sul primo gol inglese le responsabilità sono sue. Non perfetto neanche sul bis di Abraham. Spinge molto ma non trova mai la precisione che vorrebbe.

Haberer 6 - Protegge la difesa e imposta l'azione tedesca con pazienza dal basso. Nel complesso disputa una prova sufficiente, limitandosi perlopiù a giocare con fare essenziale. (dal 102' Kohr s.v.)

Philipp 5,5 - Tra il primo e il secondo tempo avrebbe due succose occasioni per far male, ma non riesce a sfruttarle. Poi si affaccia da Pickford con una gran sberla dalla distanza, parata. Si impegna, ma quanto sbaglia.

Meyer 6 - Il talentuoso centrocampista tedesco riesce ad accendersi soltanto a tratti. Ma quando lo fa la sua qualità si fa sentire, ed incide sulle giocate offensive dei suoi. Nel complesso comunque non sfigura.

Arnold 6 - Calcia una grande quantità di calci piazzati, anche se non sempre il suo sinistro gira come vorrebbe lui. Non calcia l'unica punizione che forse sarebbe stata sua di diritto, lasciandola ad Amiri.

Gnabry 5 - Nel primo tempo non lo si vede praticamente mai se non per un inserimento su lancio di Arnold senza frutti. Il raddoppio inglese nasce da una sua leggerezza. Brutta prova, la sua. (dall' 88' Amiri 6 - Regala tanta vivacità alle iniziative tedesche, e per tutti i tempi supplementari è il più ricercato dai suoi compagni in campo. Potrebbe fare più male, ma ha regalato ossigeno.)

Selke 7 - Fa le prove generali con il destro di prima, trovando Pickford pronto. Poi si smarca bene in area e porta avanti la sua squadra. Esce infortunato poco prima di metà ripresa. (dal 63' Platte 7 - Impatto devastante, ci mette soltanto sette minuti, nella partita del suo esordio con l'U21, a timbrare la rete, staccando con potenza e incornando in rete. Poi tanta lotta e poca gloria, ma va bene così.)