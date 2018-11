Le pagelle della Germania U21 - Nubel e Waldschmidt sugli scudi

Risultato finale: Italia-Germania 1-2

Nubel 8 - Nulla può sul gol di Parigini, ma si supera su Orsolini e soprattutto su Cutrone nel finale.

Klostermann 6.5 - Prestazione positiva sulla fascia. Non si fa superare con facilità dagli azzurri

Baumgartl 6 - Alcune piccole sbavatura, ma prestazione sostanzialmente sufficiente.

Uduokhai 6 - Contro Cutrone e compagni non è facile, soprattutto nella prima parte di gara, ma ne esce bene.

Henrichs 6 - Più che sufficiente primo tempo in fase di spinta. Qualche rischio in quella difensiva. Non dispiace anche nella seconda parte.

Neuhaus 6 - Fronteggia le offensive degli azzurrini. Sale di tono con il passare dei minuti. (Dal 81' Sabiri s.v. - )

Dahoud 6.5 - Parte piano, poi sale in cattedra. Guida la mediana con giudizio.

Eggstein 6.5 - Prestazione di sostanza in mezzo al campo. Si integra bene con Dahoud. (Dal 73' Stenzel 6 - Niente male nello spezzone di gara avuto).

Waldschmidt 7.5 - Una doppietta a suggello di un'ottima prestazione. Troppo spazio però in occasione del gol del 1-2. (Dall'82' Ochs s.v.- )

Serra 6 - Si danna l'anima in mezzo all'attacco. Sponde e assist per i compagni. (Dal 63' Oztunali 6 - Pericoloso anche al tiro).

Richter 6 - L'attaccante dà prova del suo valore. Con il suo movimento crea più di un grattacapo agli azzurrini. (Dal 63' Knoll 6 - Buona prova nello scorcio di match avuto.).