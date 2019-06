Le pagelle della Germania U21 - Waldschmidt letale, Richter fantastico

Risultato finale: Germania-Serbia 6-1

Nubel 6.5 - Praticamente inoperoso per tutta la prima frazione di gioco, non viene mai chiamato in causa dai calciatori avversari. Nella ripresa gran parata su Jovic.

Klostermann 7 - Gioca praticamente da esterno a tutta fascia, macinando chilometri sulla corsia di destra. Arriva sul fondo con estrema facilità, dietro contiene molto bene Radonjic.

Tah 6.5 - Non ha granché da fare, anche perché dalle sue parti c’è un Baumgartl in formato super. Ordinaria amministrazione.

Baumgartl 6.5 - Non perde mai di vista Jovic, lo segue ovunque per il campo. E non perde un duello, semplicemente strepitoso nelle letture e nelle marcature.

Henrichs 6 - Anche lui, come Klostermann, in difesa ha ben poco da fare e si ritrova quasi sempre nella metà campo avversaria. Buoni i suoi cross, sfiora anche il gol nel primo tempo. Mezzo voto in meno per l'errore di posizione nel finale che porta al fallo da rigore di Dahoud.

M. Eggestein 7 - Permette a tutti gli altri di giocare qualche metro più avanti del solito, avanti alla difesa è una garanzia. (Dal 67’ Maier 7 - Lascia il timbro sulla partita con un gol di potenza e precisione che firma il 6-1 finale.)

Dahoud 7.5 - Fa avanti e indietro senza mai tirare il fiato, recupera un sacco di palloni nel settore centrale. Qualità e quantità al servizio della squadra. E un gol niente male da fuori area, con la complicità di Radunovic.

Neuhaus 7 - Imprevedibile, lo vedi ovunque: sulla fascia destra, su quella sinistra, nel ruolo di trequartista. Un tuttofare che fa impazzire la difesa serba.

Oztunali 7 - Sa sempre cosa fare con il pallone tra i piedi, è il genietto di questa squadra. Giocatore vero, nonostante l’età. All'intervallo Kuntz gli concede un po' di riposo. (Dal 46’ Amiri 6 - Sfiora il gol in un paio di occasioni, ma non riesce a lasciare il timbro. Impatto positivo col match.)

Waldschmidt 8 - Segna tre gol, sale a quota quattro in questo Europeo. A tu per tu col portiere avversario non sbaglia mai, letale e decisivo sotto porta. Che attaccante!

Richter 7.5 - E vale lo stesso per lui. Attaccante formidabile, che sta dimostrando di essere di un’altra categoria in questa competizione. Tre gol, due assist in due giornate. Il futuro è dalla sua parte. Devastante. (Dal 75’ Nmecha s.v.)