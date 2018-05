Le pagelle della Juve - Dybala ci prova, Bernardeschi non incide

Risultato finale: Roma-Juventus 0-0

Szczesny 6 - Gli avversari attaccano per oltre un'ora, ma raramente riescono a centrare lo specchio della porta. Non è chiamato a grandi interventi.

De Sciglio 6 - Soffre un po’ la rapidità di El Shaarawy e le discese di Kolarov, anche se nel complesso se la cava dignitosamente. Ci si aspettava qualcosina in più nella metà campo avversaria.

Rugani 6 - Tiene sotto controllo Dzeko, anche se in alcune circostanze il bosniaco fa valere fisico ed esperienza. Legge bene le intenzioni degli avversari.

Barzagli 6.5 - Come Fazio dalla parte opposta del campo, un muro invalicabile: i calciatori della Roma spesso sbattono contro di lui, insuperabile nell’uno contro uno.

Alex Sandro 5.5 - Va un po’ in confusione quando si vede arrivare in coppia Florenzi ed Under. Nel finale di primo tempo si prende un giallo che lo costringe a giocare col freno a mano tirato e senza rischiare l’intervento.

Matuidi 6 - Khedira si fa male nel riscaldamento ed Allegri punta su di lui. E’ uno dei più ispirati, corre a tutto campo e si fa trovare pronto come al solito. Dà sostanza in mezzo, nonostante qualche errore di precisione.

Pjanic 5.5 - Lui, invece, di errori ne commette davvero tanti. Nel primo tempo regala un paio di palloni a Dzeko e Nainggolan sulla propria mediana, ma per sua fortuna i giallorossi non ne approfittano. Distratto.

Bernardeschi 5.5 - Tocca pochissimi palloni e quasi sempre viene neutralizzato da Kolarov e dai centrocampisti avversari. Ha la grande chance dal 1’, ma non la sfrutta. (Dal 65’ Douglas Costa 6 - Qualche buona giocata in tandem con Dybala, ma nulla di eclatante nei minuti finali.)

Dybala 6.5 - Arretra il proprio raggio d’azione per dar manforte al centrocampo a due scelto da Allegri ed in effetti trasforma il 4-2-3-1 di partenza in un 4-3-3. Nonostante tutto è l’unico a sfiorare il gol nel primo tempo.

Mandzukic 5.5 - Molto defilato, viene servito poco e male dai compagni. Fatica ad entrare in partita, quasi non si nota. Decisamente sottotono. (Dall’80’ Bentancur s.v.)

Higuain 5.5 - Si muove molto per cercare di non dare punti di riferimento a Fazio e Juan Jesus, ma questi non lo perdono di vista un secondo. Anche lui, come al resto degli attaccanti, non incide sotto porta.