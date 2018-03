Le pagelle della Juve - Dybala letale, Sturaro ci mette la grinta

Risultato finale: Juventus-Udinese 2-0

Szczesny 6 - Un calcio di punizione di Adnan sventato con i pugni e niente più per lui, che assiste al match da spettatore non pagante. Pomeriggio abbastanza tranquillo.

De Sciglio 6.5 - Tiene il piede costantemente premuto sull’acceleratore e nella metà campo avversaria fa buone cose. Contro Adnan duella ad armi pari.

Rugani 6 - Elegante col pallone tra i piedi, preciso quando c’è da dare il via all’azione. Se la cava molto bene e fa tirare il fiato a Benatia.

Chiellini 6 - Prende un’ammonizione dopo appena due minuti, ma questo non lo limita nelle sportellate con Maxi Lopez e Jankto. Solita gran partita per lui, che sfiora anche il gol nel finale di primo tempo.

Asamoah 6.5 - Anche lui, come De Sciglio, tende sempre ad arrivare sul fondo ed effettuare cross interessanti per gli attaccanti. Fa bene entrambe le fasi di gioco.

Khedira 6 - Gioca in modalità ‘risparmio energetico’, limitandosi a giocate elementari ed efficaci. Dopo un’ora di gioco esce in una staffetta annunciata con Matuidi. (Dal 62’ Matuidi 6 - Entra bene in partita: intercetta qualche passaggio avversario.)

Sturaro 6.5 - Ha voglia di fare, di mettersi in mostra e corre per tutto il campo, inserendosi anche con i tempi giusti nell’area di rigore dell’Udinese. Prestazione assolutamente sufficiente.

Marchisio 6 - Non fa cose straordinarie, ma dà comunque qualità ed equilibrio in mezzo al campo. Nel finale, a causa della stanchezza, è poco lucido.

Douglas Costa 6 - Non particolarmente ispirato, probabilmente stanco dall’impegno infrasettimanale contro il Tottenham. Un po’ sottotono. (Dall’88’ Bentancur s.v.)

Dybala 7.5 - Prima un calcio di punizione splendido, preciso nel sette alla sinistra di Bizzarri; poi conquista il penalty fallito da Higuain e chiude la contesa dopo una grande giocata in tandem con il Pipita.

Higuain 6.5 - Fa impazzire Angella, che non riesce proprio a contenerlo. Sbaglia il rigore del possibile 2-0, ma l’assist per Dybala è semplicemente favoloso. (Dal 73’ Mandzukic 6 - Entra nei minuti finali, ma a gara già praticamente finita.)