Le pagelle della Juve - Riecco Higuain, Bentancur sottotono

Risultato finale: Juventus-SPAL 4-1

Szczesny 6 - Prende gol sull'unico tiro in porta della partita da parte della SPAL: non può nulla sul tap-in vincente di Paloschi.

Lichtsteiner 5.5 - Si sovrappone spesso e volentieri sulla corsia condivisa con Bernardeschi, anche se lo svizzero sembra meno pimpante rispetto al solito. Troppo molle in occasione del gol di Paloschi.

Rugani 6 - Allegri continua a spronarlo, si aspetta il definitivo salto di qualità da lui. Ed anche stasera appare un po' timido nell'uno contro uno. La performance è comunque sufficiente.

Barzagli 6 - Tiene bene la posizione e tende sempre ad anticipare gli attaccanti avversari: Paloschi e Borriello, nell'arco della partita, hanno poche chance per colpire.

Alex Sandro 6.5 - Spinge molto di più rispetto a Lichtsteiner, andando anche più volte al cross. Solido anche in fase difensiva: non rischia nulla contro un motorino istancabile come Lazzari.

Khedira 6 - Gioca quasi in modalità 'risparmio energetico', anche in vista della sfida contro il Milan in programma sabato pomeriggio. Buon secondo tempo, anche se s'inserisce meno rispetto alla sfida contro l'Udinese. (Dal 76' Marchisio s.v.)

Bentancur 5.5 - Allegri gli chiede continuamente di verticalizzare, ma stasera non sembra avere modo e tempi per farlo. Non è brillantissimo nel settore centrale del campo. (Dal 60' Pjanic 6 - Porta esperienza, tranquillità e freschezza in mezzo al campo.)

Bernardeschi 7 - E' uno dei migliori in campo: lotta, corre, crea e soprattutto segna. Sblocca il match con un gol semplicemente meraviglioso e dà il massimo fino all'ultimo minuto in cui è in campo. (Dal 60' Cuadrado 7 - Impatto devastante con il match: entra, crea scompiglio nella retroguardia avversaria e cala il poker con un bel colpo di testa.)

Dybala 6.5 - Non gioca una super partita, ma finalmente torna al gol dopo settimane in cui non riusciva proprio a buttarla dentro: una parabola che scavalca la barriera e diventa imprendibile per Gomis.

Douglas Costa 7 - Dà a Bernardeschi il pallone che vale l'1-0, ma è l'unica giocata degna di nota in un primo tempo in cui non convince pienamente. Nella ripresa sembra quasi rigenerato, macina chilometri sulla sinistra e serve a Cuadrado l'assist del 4-1.

Higuain 7 - Dopo un primo tempo totalmente da rivedere, nella ripresa partecipa maggiormente alle manovre della sua squadra, torna ad esultare e si vede annullare il gol numero 100 in Serie A. E' arrivata la svolta per la sua stagione?