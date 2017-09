Le pagelle della Juventus - Benatia insuperabile, Dybala cambia le carte

Risultato finale: Juventus - Chievo 3-0

Szczesny 6 - Il portiere polacco non è chiamato a parate straordinarie, ed anzi in un paio di circostanze è salvo per centimetri, come per esempio sulla punizione di Birsa nella ripresa.

Lichtsteiner 6 - Molto attivo sulla fascia destra nel corso del primo tempo, con il cambio modulo arrivato nella ripresa serve meno la sua spinta e si limita a fare il difensore.

Benatia 7 - Tra i migliori in campo. Il centrale marocchino non si fa mai sorprendere, ed annulla in serie tutti gli attacchi tentati dai centravanti avversari. Semplicemente imperioso.

Rugani 6,5 - Anche l'altro centrale juventino disputa una prova più che sufficiente. Bene soprattutto per quanto concerne i contrasti aerei, specialmente quando dentro c'è Pellissier.

Asamoah 6 - Qualche licenza che mette i brividi nella schiena ad Allegri, ma nel complesso è autore di una prova più che solida. Prova a scendere anche in fascia ma senza troppi frutti.

Sturaro 6,5 - Buona prestazione dal punto di vista dell'applicazione e dell'aiuto atletico ai suoi. Quando entra Dybala si sposta sulla destra, rivelandosi piuttosto utile anche lì. (dal 76' Bernardeschi s.v.)

Pjanic 7 - Gestisce i ritmi del centrocampo juventino. Non solo: dalla sua punizione scaturisce l'autogol che apre la gara, ed è freddo nel trovare la linea di passaggio per il 2-0 di Higuain.

Matuidi 6 - Grande motore quello del francese. Nel primo tempo fa in su e giù, con l'ingresso di Dybala rimane un po' più dietro, curando il gioco d'interdizione. Conclude ammonito.

Douglas Costa 6 - La sua prima da titolare in campionato vive di strappi: quando ha spazio per accelerare mostra sempre qualcosa di buono. Però non è così tanto coinvolto nelle azioni. (dal 54' Dybala 7,5 - Nove minuti della ripresa ed entra, cambiando totalmente la faccia della partita. Continue azioni da funambolo, prima di griffare personalmente il terzo gol dei suoi.)

Higuain 7 - Nel primo tempo cerca di dialogare con i compagni ma è un po' troppo solo. Alla prima occasione nitida che gli capita, però, è un killer: il suo destro colpisce ancora.

Mandzukic 5,5 - Non perfetto. Rischia di innescare un'azione avversaria con una giocata difensiva troppo sufficiente nel primo tempo. Davanti, fuorché per le sponde, si vede poco e nulla. (dall'83' Bentancur s.v.)