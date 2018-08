Le pagelle della Juventus - CR7 positivo, l'uomo partita è Bernardeschi

Risultato finale: ChievoVerona-Juventus 2-3

Szczesny 6 - Inoperoso per 38 minuti, subisce gol in occasione della prima conclusione del Chievo ma non ha colpe. Non può nulla nemmeno sul perfetto rigore trasformato da Giaccherini.

Cancelo 4.5 - Più bloccato in questo esordio bianconero rispetto al laterale che abbiamo ammirato con la maglia dell'Inter. La sua condizione fisica (non solo la sua...) è ancora lontana dal 100% e nella ripresa commette un grave errore stendendo in area Giaccherini con un intervento falloso.

Bonucci 6 - E' suo l'errore principale sul gol di Stepinski: si perde la marcatura del polacco che è bravo alle sue spalle a staccare di testa con potenza e precisione. Si riscatta nella ripresa provocando l'autogol del 2-2.

Chiellini 5.5 - Sul gol di Stepinski non è lesto nel rimediare all'errore di Bonucci in marcatura.

Alex Sandro 6.5 - Riscatta una prestazione anonima con l'assist per il gol del definitivo 2-3.

Khedira 6.5 - Suo il gol che sblocca il match dopo una manciata di secondi. Cala alla distanza e nella ripresa si vece pochissimo. Dal 84esimo Emre Can s.v.

Pjanic 6 - In una Juventus rinnovata resta il fulcro del gioco bianconero. Sua la punizione da cui scaturisce il primo gol della partita.

Cuadrado 5.5 - Dopo una manciata di secondi guadagna la punizione che sblocca il match, l'unico spunto positivo in una gara con più ombre che luci. Fa infuriare Allegri quando nella prima frazione, dopo un tacco smarcante di Cristiano Ronaldo, fa tutto da solo vanificando una grossa occasione da rete. Dal 58esimo Bernardeschi 7.5 - Entra e dopo pochi minuti calcia il corner da cui scaturisce il 2-2. A tempo scaduto, realizza la rete del sorpasso con un movimento da vero centravanti.

Dybala 5.5 - Non sembra a suo agio nel ruolo di trequartista, si vede poco in zona gol.

Douglas Costa 5 - Impalpabile la sua presenza in mezzo al campo, troppo evanescente per poter creare grattacapi alla difesa avversaria e fornire assist a Cristiano Ronaldo. Dal 65esimo Mandzukic 6.5 - Si pianta al centro dell'attacco e permette a Cristiano Ronaldo di giocare nel suo ruolo naturale. Va anche a segno, ma dopo aver visionato il VAR l'arbitro Pasqua glielo annulla per una carica sul portiere.

Cristiano Ronaldo 6.5 - Si fa vedere spesso e volentieri dalla parti di Sorrentino, sia quando agisce da prima punta sia quando viene spostato sulla sinistra. Giocare a supporto del centravanti è però più nella sue corde e infatti nella ripresa col suo classico movimento a rientrare sfiora il gol in due circostanze.