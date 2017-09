Le pagelle della Juventus - Dybala da favola, stecca Higuain

Risultato finale: Sassuolo-Juventus 1-3

Buffon 6.5 - Compie un grande intervento su Falcinelli, nonostante la posizione irregolare dell'attaccante neroverde erroneamente segnalata dal guardalinee, e si ripete poco dopo sul tiro ben mirato di Politano. Nella ripresa risponde presente ai timidi tentativi dalla distanza ed è incolpevole sul gol incassato.

Lichtsteiner 5 - Quando Alex Sandro avanza palla al piede sulla corsia opposta, lui resta qualche metro indietro per dar manforte a Rugani e Chiellini. E' il colpevole numero uno sul gol di Politano: perde clamorosamente di vista Adjapong. (Dal 72' Barzagli 6 - Entra per dare freschezza fisica e mentale dietro e come al solito dà il suo contributo).

Rugani 6 - Tanti lanci lunghi alla ricerca della punta e di Cuadrado, quasi a voler ripetere quanto di buono fatto da Bonucci negli ultimi anni. Dietro concede qualcosina agli avversari, ma in generale gioca una buona partita.

Chiellini 6 - Anche lui, come Rugani, non è impeccabile dietro. Ma nel complesso è comunque efficace, tiene alto il livello dell'attenzione per tutta la partita e vince quasi tutti i duelli con Falcinelli.

Alex Sandro 6.5 - Una forza della natura: tiene il piede costantemente premuto sull'acceleratore ed arriva sul fondo con una facilità disarmante. Da uno dei suoi tanti cross arriva una limpida palla-gol non sfruttata da Higuain.

Pjanic 7 - Quando il Sassuolo attacca, lui è sempre lì avanti la difesa a proteggere i due centrali. Dà il via alle numerose ripartenze bianconere e qualità in mezzo al campo, oltre alla superiorità numerica sulla trequarti in alcune circostanze. Un tuttofare.

Matuidi 6.5 - A volte è lento e macchinoso con il pallone tra i piedi, ma è intelligente e non sbaglia un passaggio. E' sempre al posto giusto nel momento giusto ed intercetta numerosi passaggi nel settore centrale del campo.

Cuadrado 6.5 - Anche lui, come Alex Sandro, ogni volta che parte col pallone tra i piedi è imprendibile per i difensori avversari. Crea numerose occasioni per i compagni e scompiglio nella retroguardia neroverde.

Dybala 8 - Fa cento con la maglia bianconera e si regala un pomeriggio da urlo per festeggiare al meglio una giornata speciale. Danza tra le linee con il pallone tra i piedi e segna tre gol, uno più bello dell'altro. Semplicemente... top-player. (Dall'83' Bernardeschi s.v.).

Mandzukic 6 - Fa avanti e indietro sulla fascia: attacca gli spazi e arretra tantissimo per aiutare i centrocampisti. Prova di sacrificio. Dopo il terzo gol di Dybala, si mette in modalità risparmio energetico.

Higuain 5 - Sciupa un pericoloso contropiede nel primo tempo, sbaglia almeno due-tre cambi di gioco e si divora due limpide occasioni per colpire. Esce arrabbiato con sé stesso, altra prestazione al di sotto delle aspettative. (Dal 77' Costa s.v.).