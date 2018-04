Le pagelle della Juventus - Dybala extra-lusso, Benatia in difficoltà

Risultato finale: Benevento - Juventus 2-4

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 6,5 - Chiamato alla risposta miracolosa su Djuricic, nel proseguo dell'azione si arrende però al tap-in di Diabaté. Anche alla sua zuccata nella ripresa. Ma la sua uscita bassa su Iemmello è determinante.

Lichtsteiner 5,5 - La catena mancina del Benevento gli desta più di qualche preoccupazione durante tutto il primo tempo. Anche nella ripresa attacca poco e non offre mai cross davvero invitanti.

Benatia 5 - La potenza fisica di Diabaté lo manda spesso fuori giri. Come in occasione della zuccata che vale il 2-2 beneventano. Una delle prove peggiori in stagione per il centrale marocchino.

Rugani 5,5 - Troppo imbambolato nell'azione del pari sannita: sulla respinta di Szczesny infatti si limita a guardare e fa passare la sfera. Va un po' meglio nel resto della partita ma a volte ha ballato anche lui.

Alex Sandro 6 - Una sua splendida invenzione con l'esterno avvia l'azione del vantaggio ma è colto colpevolmente in ritardo sul gol segnato da Diabaté. La somma fa sei.

Marchisio 6 - Non sempre ai giri massimi del motore, degno di menzione però il lancio con il contagiri sul quale si sviluppa il rigore guadagnato da Pjanic. Soffre a tratti ma sufficiente nel complesso. (dal 63' Higuain 6,5 - Non va in gol ma ci mette lo zampino, guadagnandosi anche con astuzia il rigore che porta la Juve avanti per la terza volta. Innesca anche l'azione del poker di Douglas Costa).

Pjanic 7 - Detta i tempi della manovra juventina, disegnando buone trame di gioco. Si guadagna poi anche il rigore dell'1-2 e crea le condizioni per quello del 2-3 grazie all'apertura con i giri giusti.

Matuidi 5,5 - Tanta lotta e tanto sacrificio nel cerchio centrale del campo, anche se per larghi tratti si ha l'impressione che le sue energie vadano sprecate. Oggi i suoi decantati inserimenti non si sono visti.

Cuadrado 5,5 - Buono il movimento sull'apertura di Alex Sandro e l'appoggio su Dybala per il vantaggio. Poi però spreca un gol già fatto e si rende autore di leggerezze difensive. Fuori per primo. (dal 59' Douglas Costa 7 - Non entra da subito in partita, rimanendo nascosto per molti minuti. Poi però mette la parola fine sulla partita, andando a siglare il fantastico gol del poker bianconero).

Dybala 8 - Dopo poco più di un quarto d'ora apre il compasso e la mette all'incrocio. Tra primo e secondo tempo poi si concede l'extra-lusso della tripletta andando a trasformare due rigori. Freddo.

Mandzukic 5 - Ingolfato nelle prime battute, sbaglia una buona incornata dopo pochissimo. Nervoso per il gol che gli viene annullato, viene ammonito. Assente nella ripresa, prima di uscire. (dal 78' Khedira s.v.)