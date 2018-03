Le pagelle della Juventus - Dybala show, Khedira si sveglia nel finale

Risultato finale: Juve-Milan 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Buffon 6 - Reattivo in diverse circostanze, specialmente su Suso. La traversa di Calhanoglu lo salva e può nulla sul colpo di testa dell'ex compagno Bonucci.

Barzagli 6 - Gara di lucidità e attenzione, presidia la corsia destra permettendo prima a Lichtsteiner e poi a Cuadrado di attaccare con spalle coperte.

Benatia 6 - Bonucci sovrasta tutti da calcio d'angolo, per il resto argina André Silva e Kalinic concedendo poco spazio agli attaccanti avversari.

Chiellini 6.5 - Tiena a bada un cliente scomodo come Suso, sempre preciso e diretto negli interventi e si spinge anche oltre la metà campo nel pressing.

Lichtsteiner 6 - La sua gara dura appena quarantacinque minuti in cui controlla senza sbavature la sua zona di competenza. Dal 45' Douglas Costa 6.5 - Cambia marca alla partita con la sua rapidità. Innesca Dybala per il tris di Khedira.

Matuidi 5.5 - Meno preciso rispetto al solito, diversi errori e soffre il palleggio del Milan. Dal 61' Cuadrado 7 - Torna in campo e sigla un gol decisivo di testa.

Pjanic 6.5 - Filtrante preciso per Dybala dopo pochi minuti, tanto lavoro in fase di costruzione ma anche diversi interventi in chiusura che denotano generosità e spirito di sacrificio. Dal 76' Bentancur sv.

Khedira 7 - Avvio in sordina, ma bastano dieci minuti per risultare decisivo: assist perfetto per Cuadrado e destro chirurgico per la rete del tre a uno.

Asamoah 6 - Decisivo su André Silva dopo pochi minuti, cerca di contenere Suso ma quando può spinge anche oltre la metà campo.

Dybala 7.5 - Lo stimolo Mondiale è un alleato: sblocca il match con un bel sinistro, crea diversi pericoli e serve un assist al bacio per il tris di Khedira.

Higuain 6.5 - Sfiora il gol dopo pochi minuti, lavora tanto per la squadra e dialoga bene con Dybala: la rete arriverà, intanto festeggia per i tre punti.