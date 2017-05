Le pagelle della Juventus - Higuain ci prova, male Lichtsteiner e Cuadrado

Risultato finale: Roma-Juventus 3-1

Buffon 5.5 - Poteva fare di più sul secondo goal. La sua prova rispecchia quella della squadra.

Lichtsteiner 5 - Convince poco in fase di spinta, non è esente da colpe in difesa. Dal 64' Dani Alves 6 - Non ha possibilità per pungere.

Benatia 5.5 - Gara sotto la sufficienza, in ritardo sul terzo goal, ma in generale non dà sensazioni di sicurezza.

Bonucci 5.5 - Idem come il compagno, match sempre in affanno. Prova incolore

Asamoah 6.5 - Un po' di più rispetto a Lichtsteiner, prende un palo all'inizio, tiene botta fino alle fine.

Cuadrado 5 - A corrente alternata, non fa mai la cosa giusta. Così è inutile per il gioco di Allegri. Dal 78' Marchisio s.v. -

Pjanic 5.5 - Metronomo del centrocampo, non aiuta i compagni nel momento peggiore. La prima da ex non è positiva.

Lemina 6.5 - Primo tempo vispo suggellato dal goal. Nella ripresa cala, ma dimostra che può giocare di più.

Sturaro 6.5 - Ci prova, lotta, sgomita, suo l'assist che innesca il goal di Lemina. Cala alla distanza. Dal 69' Dybala 6 - Non lascia il segno.

Mandzukic 5.5 - Volenteroso, ma ben presto viene chiuso dalla difesa avversaria. Fino alla fine rimane in campo, anche acciaccato.

Higuain 6.5 - Grinta e volontà, serve un assist vincente, ma da solo può fare poco.