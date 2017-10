Le pagelle della Juventus - La zampata di Higuain, Dybala non brilla

Risultato finale: Sporting Lisbona-Juventus 1-1

Buffon 5.5 - Attento sulle uscite alte anche se sulla conclusione di Gelson Martins da cui nasce il tap in di Bruno Cesar potrebbe fare meglio.

De Sciglio 5.5 - Rientra dal primo minuto e forse patisce la mancanza di ritmo partita all'inizio. Più deciso nel secondo tempo (Dal 65' Douglas Costa 6 - Si muove molto sulla sinistra duellando con Ristovski).

Barzagli 6 - Preciso nelle chiusure difensive, unico del pacchetto arretrato a salvarsi. Prova anche i lanci lunghi verso le punte.

Chiellini 5.5 - Quando c'è da prendere posizione sbaglia poco, ma viene saltato secco da Gelson Martins in occasione del gol di Bruno Cesar.

Alex Sandro 5.5 - Poco incisivo sulla fascia sinistra, va in difficoltà sulla spinta di Gelson Martins.

Pjanic 5.5 - Perde Bruno Cesar lasciandolo libero di battere a rete. Commette qualche errore di troppo in fase di impostazione.

Khedira 6 - Si inserisce spesso in area di rigore, anche se è poco convinto sul colpo di testa subito dopo il gol di Bruno Cesar (Dal 71' Matuidi 6.5 - Vivace in mediana prova spesso l'inserimento in area).

Cuadrado 6 - Troppi errori nel primo tempo, secondo tempo più deciso soprattutto nel puntare Jonathan Silva. Bene anche quando gioca nel ruolo inedito di terzino, suo l'assist per il pareggio di Higuain.

Dybala 5 - I giocatori dello Sporting chiudono su di lui ma questa sera la sua stella non brilla. Qualche buono spunto nella ripresa ma non basta (Dall'82' Bernardeschi sv.

Mandzukic 5.5 - Non entra in partita sbagliando troppi passaggi. Liscia un pallone in area che sarebbe potuto costare caro ai suoi.

Higuain 6.5 - Due palloni giocabili. Prima si fa parare da Rui Patricio un colpo di testa, poi supera il portiere biancoverde con un tocco sotto ottimo.