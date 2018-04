Le pagelle della Lazio - Bene Parolo, opaco Leiva

Risultato finale: Lazio-Roma 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - Gara tranquilla per due terzi, poi nel finale si guadagna il voto intervenendo in due circostanze.

Luiz Felipe 6.5 - Preferito a Bastos, non fa pentire Inzaghi per la scelta. Duelli con Schick e Dzeko, esce dal campo vittorioso.

de Vrij 6.5 - L'ultimo derby della Capitale lo gioca in modo gagliardo. Tiene a bada Schick e Dzeko nel primo tempo con efficacia.

Radu 5 - Sempre in difficoltà se preso in velocità. Chiude il match anticipatamente per un doppio giallo.

Marusic 5.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli, ma pesa l'errore nel finale di gara.

Lucas Leiva 5,5 - Primo tempo a scartamento ridotto. Subito un giallo, ne rischia un altro. Poco filtro in mezzo. Un po' meglio nella ripresa.

Parolo 6.5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, sfiora il gol in due occasioni. Meno vispo, ma presente in fase di non possesso nella ripresa.

Milinkovic-Savic 6 - Primo tempo sottotono, nella ripresa gioca più avanzato ed è più nel vivo del gioco, ma ha abituato ad altre esibizioni.

Lulic 5 - Si fa sorprendere sul taglio di Nainggolan per Peres, per il resto più fase difensiva che offensiva, ma molto opaco. Via dopo 60'. (Dal 60' Lukaku 6 - Spezzone positivo in mezzo sulla fascia.)

Anderson 6 - Parte bene con ottimi spunti e strappi, poi si assesta. Esce visibilmente contrariato. (Dal 60' Luis Alberto 6 - Ci prova al tiro, ma non è fortunato.)

Immobile 5.5 - Lotta come un leone, ma nel primo tempo sono più le volte in fuorigioco che al tiro. Nella ripresa ha una chance, ma la spreca. Polveri bagnate. (Dal 82' Bastos s.v.- ).