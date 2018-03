Le pagelle della Lazio - Errore fatale per Luiz Felipe, Immobile lo salva

Cagliari-Lazio 2-2

Strakosha 5,5 - Attento sul colpo di testa di Han, non può nulla sulla deviazione vincente e ravvicinata di Pavoletti. Nella ripresa si capisce male con Luiz Felipe, costretto poi a commettere il fallo da rigore, trasformato da Barella.

Luiz Felipe 5 - Macchia una superba prestazione con un'indecisione decisiva nella ripresa, quando commette un ingenuo rigore su Pavoletti. Nel finale rischia ancora con un retropassaggio intercettato da Farias.

De Vrij 6,5 - Inzaghi lo schiera nonostante il caso scoppiato dopo la sua mancata apparizione davanti al procuratore dell'antidoping. È un muro, non viene mai superato (dal 76' Nani s.v.)

Radu 6 - Ordinato e sicuro. Non rischia nulla.

Basta 5,5 - Si fa saltare troppo facilmente da Miangue in occasione del vantaggio rossoblù.

Parolo 5,5 - Solita prestazione con tanto lavoro sporco (dal 64' Milinkovic 5,5 - Non fa la differenza, entra con poca convinzione.)

Leiva 6,5 - Presenza fondamentale nel centrocampo della Lazio. Legge prima le giocate e copre tutti i buchi che si creano: Ceppitelli si fa l'autorete nel tentativo di anticiparlo di testa.

Lulic 6,5 - Ha smaltito l'influenza soltanto venerdì e ha retto la Lazio fino alla fine. Grande prova di sacrificio.

Lukaku 5 - Davanti spinge meno del solito. Non sembra essere in condizione (dal 65' Anderson 6,5 - Il suo ingresso rompe gli equilibri. Regala nel finale l'assist a Immobile.)

Luis Alberto 6,5 - Anche lui un po' appannato. Ma le azioni della Lazio passano sempre dai suoi piedi: disegna una parabola perfetta per l'autorete di Ceppitelli.

Immobile 7 - Nel primo tempo viene abbattuto in area da Ceppitelli, anche se l'arbitro non gli fischia il rigore. Nella ripresa si vede poco, ma nel finale è suo il guizzo che permette alla Lazio di pareggiare: è il 24° centro in Serie A.