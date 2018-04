Le pagelle della Lazio - La difesa crolla, Luis Alberto errore decisivo

Risultato finale: Salisburgo-Lazio 4-1

Strakosha 5 - Sul gol di Haidara potrebbe fare meglio, anche sul pareggio non è il massimo della reattività.

Luiz Felipe 4.5 - Spegne l’interruttore dopo il pareggio del Salisburgo, regala il calcio d’angolo nel finale incredibilmente.

De Vrij 4.5 - Si fa però superare facilmente da Dabbur in occasione del pareggio, sbanda paurosamente anche sul gol del 3-1.

Radu 4.5 - Dopo un primo tempo roccioso, partecipa alla bambola finale della squadra di Inzaghi. Ha responsabilità sul 3-1.

Basta 5.5 - Vista la delicatezza della sfida si posizione più sulla linea dei difensori. Combatte con l’avversario anche se questa sera non è efficace (Dal 62’ Lukaku 5 - Partecipa alla disfatta biancoceleste)

Parolo 5.5 - Primo tempo sufficiente e attento, nel secondo tempo male come tutti anche se la volontà non manca.

Lucas Leiva 5.5 - Anche lui partita dai due volti. Domina nel primo tempo, impalpabile nella seconda frazione di gara (Dall’82’ Nani sv).

Milinkovic-Savic 5.5 - Non una gran partita quella del centrocampista serbo che è sempre impreciso quando ha il pallone fra piedi (Dal 71’ Felipe Anderson 5 - Entra nel momento più difficile del match ma non è mai pericoloso in avanti).

Lulic 5.5 - Non è al massimo della condizione ma stringe i denti mettendo in campo tanto cuore e volontà. In confusione nel finale.

Luis Alberto 5 - Illumina la serata con un tacco di Immobile, suo l’assist per il gol dell'attaccante biancoceleste ma ha sul suo piede la palla del 2-1 che si rivela una telefonata per Walke.

Immobile 6 - Nella prima frazione di gara potrebbe fare meglio in due occasioni, segna il gol che illude i suoi.