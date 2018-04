Le pagelle della Lazio - Luis Alberto è un bel vedere, rabbia Immobile

Risultato finale: Fiorentina - Lazio 3-4

© foto di Federico Gaetano

Strakosha 6 - Rischia non uscendo all'inizio, quindi raccoglie tre volte il pallone dalla rete. Incolpevole sulla punizione e sul rigore, sembra poter arrivare sul diagonale finale di Veretout. Ma non era facile.

Luiz Felipe 4,5 - Rischia già in un'occasione ad inizio gara. Poi si fa sorprendere da Biraghi e lo falcia in scivolata in piena area: è rigore. Ed era già ammonito: ha rischiato molto. Saltato secco anche sul tris di Veretout.

De Vrij 6 - L'olandese va vicinissimo al gol del vantaggio, salvatogli sulla linea da Pezzella. Poi prima della mezz'ora è sostituito perché Inzaghi ha bisogno di cambiare assetto tattico e decide di dare riposo a lui. (dal 25' Felipe Anderson 7,5 - Entra con grandi spazi da poter attaccare e non sempre i suoi movimenti sono ben letti dalla difesa di casa. La sua bordata di collo piede regala il terzo pari e nel finale è determinane sia nell'allungo in avanti che nei ripiegamenti).

Caceres 7 - Non ha grandi colpe nel caos iniziale. Anzi, poi la sua incornata da angolo contribuisce a riportare i suoi in parità, sul 2-2. Difensivamene non fa errori: prova a rimediare sul terzo gol di Veretout ma non ci riesce.

Marusic 7 - Esce fuori alla lunga distanza il laterale montenegrino. In ombra nel primo tempo, molto meglio nella ripresa dove confeziona ben due assist: il primo per Felipe Anderson, il secondo per Luis Alberto.

Murgia 4 - Parolo si fa male nel riscaldamento e tocca a lui. Avrebbe una grandissima chance a suo favore, che spreca regalando la nuova parità numerica ai viola dopo il rosso a Sportiello. Stende Chiesa ed è cacciato al 15'.

Leiva 5,5 - Come al solito trasmette sicurezza e decisione nei contrasti ai suoi compagni di squadra. Lavoro molto apprezzabile ma perde il sanguinoso pallone che porta al momentaneo 3-2 viola con Veretout.

Lukaku 6 - Il belga preoccupa da quella parte e costringe un attaccante come Dias a giocare, di fatto, da terzino. Nel secondo tempo ha anche più spazi da attaccare anche se non esaltano mai le sue giocate odierne. (dal 72' Lulic 6 - Il bosniaco entra e si mette a sinistra. Prova a limitarsi a fare il suo, ma non ha vita facilissima viste le folate finali viola. Tutto sommato però tiene botta).

Milinkovic-Savic 5,5 - I viola conoscono le sue potenzialità fisiche e lo seguono da vicinissimo. Ha vita durissima anche sulla sua specialità, i palloni aerei. Prestazione al di sotto della sufficienza.

Luis Alberto 8,5 - Riproposto dal 1', ed è davvero un bel vedere. Innesca l'azione del rosso a Sportiello, poi segna il 2-1 con una punizione fantastica e serve l'assist per il pari di Caceres dalla bandierina. Quindi avvia e chiude l'azione del 3-4. Fantastico.

Immobile 5,5 - Sul cross di Felipe Anderson la sua sembra una battuta sicura, ma trova una super opposizione di Milenkovic. Avrebbe guadagnato un rigore, ma il VAR glielo toglie. Non trova il gol ed esce arrabbiato. (dall'88' Caicedo s.v.)