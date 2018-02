Le pagelle della Lazio - Luiz Felipe top, F. Anderson lezione imparata

Risultato finale Steaua Bucarest-Lazio 1-0

Strakosha 6 - Non ha responsabilità sul gol subìto, ma salva la porta sulla bella punizione di Budescu. Presidia senza timori, se non per una piccola incomprensione con Luiz Felipe.

Bastos 5.5 - E' insicuro, il pallone sembra scottargli tra i piedi mentre altre volte si addormenta. Non arriva in chiusura sul solito Budescu e per poco non costa il raddoppio della Steaua.

Luiz Felipe 6.5 - E' il più giovane della difesa e si comporta da leader, arrivando dove non ce la fanno i compagni. Lo conferma con svariate chiusure decisive, rispondendo presente alla chiamata di Inzaghi.

Caceres 6 - Fa vedere tutta la sua esperienza internazionale, giostra senza paura e riparte palla al piede. La carta d'identità, però, conta e talvolta non regge l'esuberanza del giovane Man. Si mangia un gol già fatto, spazzando via la palla.

Basta 5 - Sbaglia il movimento su Budescu e lo tiene in gioco nell'azione del vantaggio romeno. Non è preciso nei cross, non è efficace sulla fascia, nel difendere va in affanno soprattutto fisicamente.

Murgia 5.5 - Fa quasi il play aggiunto, si muove come l'ombra di Leiva. Intraprendente, si preoccupa di recuperare palloni ma manca di precisione anche nell'accompagnare la manovra offensiva.

Leiva 6 - Si incolla a Budescu e riesce sufficientemente ad arginarlo. Riconquista una quantità infinita di palloni, dirige la manovra e alza il gioco grazie alle proprie verticalizzazioni.

Milinkovic-Savic 6 - Almeno un paio di volte, con ottime idee e passaggi, manda i compagni in porta. La vede anche bene, con un colpo di testa da centro area scuote la traversa. Cala un po' nel secondo tempo.

Lukaku 5.5 - Trova con costanza il fondo, non altrettanto la puntualità nei traversoni messi in mezzo per i compagni. Non è lucido neanche quando si tratta di difendere. (Dal 75' Lulic s.v.).

Nani 5.5 - Si abbassa fino al centrocampo per prendersi palla e lanciare Caicedo, proprio per questo perde di lucidità nell'ultimo passaggio. Non trova mai il guizzo. (Dal 56' Felipe Anderson 6 - Torna in campo dopo essere stato reintegrato in rosa ed entra con tutt'altro piglio rispetto la gara con il Genoa. Lezione imparata).

Caicedo 5 - Perde l'attimo giusto e si divora l'occasione del vantaggio dopo venti minuti. Troppo spesso si fa cogliere in posizione di fuorigioco. (Dal 56' Immobile 5.5 - Inzaghi lo manda in campo sperando che risolva la contesa, stavolta però l'attaccante napoletano non riesce a trovare lo spunto giusto per agganciare almeno il pareggio).