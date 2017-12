Le pagelle della Lazio - Lulic, che impatto. Milinkovic-Savic stecca

Lazio-Crotone 4-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - A parte un brivido su un dribbling nella ripresa, non è di certo uno dei protagonisti, visti i pochi tiri del Crotone.

Patric 6 - Si limita alle giocate elementari, senza rischiare nulla. E così porta a casa la sufficienza.

De Vrij 6 - Ordinaria amministrazione per l'olandese. E' il primo ad impostare, soprattutto quando il Crotone alza la pressione sui centrocampisti.

Wallace 5,5 - Primo tempo caratterizzato da troppi errori tecnici, anche banali. Meglio nella ripresa, ma ha ancora da crescere.

Marusic 6 - Dà sempre un'opzione sulla fascia, spinge tanto ma spreca una gran palla gol nella ripresa. Nel primo tempo, invece, mostra qualche difficoltà in fase di non possesso.

Murgia 6 - Gioca in un ruolo non completamente suo, ma si destreggia bene. E' lui ad avere mansioni da regista e infatti gestisce tanti palloni. Dal 66' Leiva 6 - Entra e gestisce il pallone, fa da schermo alla difesa.

Parolo 6 - Perfetto in fase d'interdizione, si butta spesso anche nell'area avversaria combinando coi compagni. Va vicino al gol in un'occasione.

Lukaku 7 - Nel primo tempo Sampirisi non gli rende la vita facile, ma alla lunga ha lui la meglio nel duello. Segna un gol sfruttando una ripartenza e prendendo, per un'azione, il posto di Immobile. Poi mette lo zampino anche nel 2-0, con una bella incursione sulla fascia. Tra i migliori senz'altro.

Luis Alberto 6 - Comincia male, molto sottotono. Sbaglia un paio di giocate di troppo. Poi sicuramente meglio nella ripresa, con un paio di guizzi non male e diverse combinazioni con Immobile. Dall'82' Felipe Anderson 6,5 - Ritrova il gol in campionato e può esultare anche lui in questa festa.

Milinkovic-Savic 5 - Non riesce ad entrare in partita. Non è mai protagonista, avulso dal gioco. Non incide minimamente. Stecca. E ogni tanto ci può stare. Dal 65' Lulic 7 - Entra e, di fatto, cambia la partita. Impatto strepitoso sulla gara per il capitano, che trova il gol e anche l'assist.

Immobile 7 - Alla fine gioca sempre bene. Nel primo tempo ha poche palle giocabili, ma nella ripresa sale in cattedra. Confeziona un cioccolatino perfetto per l'1-0 di Lukaku, poi trova anche la rete di testa. Il vero trascinatore è lui, come al solito.