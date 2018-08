Le pagelle della Lazio - Non basta la prodezza di Immobile. Male Badelj

Risultato finale: Lazio-Napoli 1-2

Strakosha 6 - Per sua fortuna l'arbitro Banti annulla al 41esimo un gol su cui avrebbe avuto pesanti responsabilità. Non può nulla, invece, sui due gol regolari del Napoli.

Luiz Felipe 5.5 - Parte col piede giusto, ma col passare dei minuti Insigne alza il ritmo del suo calcio e da quel momento in poi ci capisce poco. Dal 46esimo Bastos 6 - E' un po' in ritardo sul gol di Insigne. Nel finale con un intervento prodigioso evita la rete dell'1-3.

Acerbi 5.5 - Suo il lancio da cui scaturisce il gol del vantaggio, ma in occasione della rete del pareggio si perde la marcatura di Milik. Sfortunato a tempo scaduto quando colpisce il palo.

Radu 6 - Tiene bene la posizione e non commette particolari sbavature.

Marusic 5.5 Gioca sulla fascia di Insigne ed è costretto a limitarsi alla fase difensiva. Con risultati non sempre eccezionali.

Parolo 6 - Tra i centrocampisti della Lazio è quello che prova più a darsi da fare. Si vede un po' ovunque senza però produrre grossi risultati. Dall'88esimo Cataldi s.v.

Badelj 5 - Sembra ancora un pesce fuor d'acqua. Tra gli ultimi arrivato nella Capitale dopo un'estate divisa tra Mondiale e calciomercato, è ancora fuori forma e fuori dagli schemi di Inzaghi. Dal 68esimo Correa 6 - Il suo ingresso permette alla Lazio di alzare il baricentro.

Milinkovic-Savic 5.5 - Partita non esaltante dopo un'estate in cui il suo nome è sempre stato sulla cresta dell'onda. Un paio di spunti interessanti e poco altro.

Caceres 5 - Sul gol dell'1-1 ha pesanti responsabilità: sul lancio di Insigne si perde Callejon che fornisce un semplice assist all'autore del gol Milik.

Luis Alberto 6 - Qualche buon guizzo che mette in difficoltà la difesa del Napoli. Difetta in continuità.

Immobile 7 - Fa un movimento pazzesco in occasione del gol che sblocca il match: con una sola finta elude una tripla marcatura e poi, tutto solo davanti a Karnezis, non sbaglia. Nella ripresa ha l'occasione sugli sviluppi di un corner di realizzare la personale doppietta, ma da due passi non centra lo specchio della porta.