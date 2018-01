Le pagelle della Lazio - Strakosha miracoloso, Anderson accende la luce

Lazio-Udinese 3-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 7 - In fin dei conti risulta decisiva la sua parata su Barak, sull'1-0 per la Lazio. Importante anche l'intervento miracoloso su de Paul nel finale, non permettendo all'Udinese di riaprire la sfida.

Wallace 6 - Senza particolari sbavatura la sua prestazione, è in ritardo solo sull'azione pericolosa di Barak. Sufficiente.

De Vrij 6,5 - In attesa del suo rinnovo, dimostra ancora di valere tanto. Dà sicurezza a tutto il reparto e non sbaglia praticamente nulla.

Radu 6 - Torna dalla squalifica e fornisce la solita prova fatta di diligenza e chiusure precise.

Basta 6,5 - Su e giù sulla fascia, senza fermarsi mai. Partita tatticamente perfetta, impreziosita dalla partecipazione all'azione dell'1-0 con un bel cross dalla fascia.

Parolo 6 - Qualità e quantità in mediana, come sempre. E' autore del solito lavoro oscuro, effettua tanti inserimenti e dà il suo contributo all'autogol di Samir: era lui l'uomo più vicino al pallone. Dall'86' Murgia s.v.

Lucas Leiva 7 - E' determinante in questa Lazio perché è l'uomo che fornisce equilibrio. Schermo perfetto, recuperatore di palloni, sa sempre come metterci una pezza.

Milinkovic-Savic 6 - Propizia l'autorete di Samir facendogli sbattere il pallone addosso. Forse a volte troppo lezioso, ma sorprende la sicurezza con cui gestisce il pallone. Dal 65' Lulic 6,5 - Entra col piglio giusto, si rende pericoloso e non sbaglia niente.

Lukaku 6,5 - Con la sua fisicità è sicuramente un osso duro da saltare. Ha anche facilità di corsa, con cui spesso mette cross insidiosi.

Felipe Anderson 7 - Lo strappo su Danilo nella ripresa e poi il passaggio perfetto per la rete di Nani impreziosiscono la sua prestazione, caratterizzata da un'accensione saltuaria del brasiliano nel primo tempo, ma da una ripresa perfetta. Alla fine va anche a segno, mostrando lucidità anche all'88'. Di fatto è lui ad accendere la luce.

Nani 6,5 - Non trova subito la posizione giusta, ma mostra impegno aiutando anche in fase difensiva. Trova poi la seconda rete consecutiva sfruttando un ottimo pallone di Felipe Anderson. Dal 72' Luis Alberto s.v.