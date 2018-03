Le pagelle della Lazio - Strakosha non basta, errore decisivo di Felipe

Risultato finale: Lazio-Milan 0-0 (4-5 dopo i calci di rigore)

Strakosha 7 - Superlativo sulla conclusione ravvicinata di Calabria, bravo anche sulla punizione di Calhanoglu nei supplementari. Para due rigori ma non sono necessari a spedire i suoi in finale.

Caceres 6 - Si francobolla a Calhanoglu senza mollarlo mai un secondo, esce per un problema fisico (Dal 69' Luiz Felipe 5.5 - Dà solidità al reparto arretrato giocando con ordine ma è decisivo il suo errore dagli undici metri).

De Vrij 6 - Non è il solito De Vrij a cui siamo abituati ma alla fine riesce a concedere poco alla formazione rossonera.

Radu 6.5 - Non viene mai saltato da Suso dalla sua parte, controlla alla grande lo spagnolo intervenendo sempre in maniera regolare.

Marusic 5.5 - Non è al top della condizione ma non riesce mai ad agire sulla corsia di destra e dare superiorità numerica (Dal 93' Lukaku 5.5 - Si posizione sulla corsia di sinistra ma finisce sempre per essere fermato dagli avversari).

Parolo 6.5 - Combatte sulla linea mediana del campo recuperando buoni palloni e facendo tanta densità.

Lucas Leiva 6 - Sempre nel vivo del match, cerca sempre di giocare corto con i compagni con grande qualità.

Milinkovic-Savic 6 - Crea sempre pericoli alla retroguardia rossonera con le sue conclusioni e con le sue giocate.

Lulic 6 - Molto più propositivo sulla corsia di sinistra, ingaggia un bel duello con Calabria andando anche al traversone dal fondo.

Luis Alberto 6 - Gli spazi sono sempre molto intasati, nonostante ciò riesce comunque a dare dei buoni palloni per Immobile (Dal 68' Felipe Anderson 5.5 - Non cambia l'inerzia della partita commettendo troppe leggerezze. Freddo dal dischetto).

Immobile 6 - Perde il duello con Donnarumma ma riesce sempre a farsi trovare pronto alla conclusione ma di fronte trova un ottimo avversario.