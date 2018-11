Le pagelle della Lokomotiv - Farfan a segno, mediana in difficoltà

Risultato finale: Porto-Lokomotiv Mosca 4-1

Guillherme 5 - Quattro palloni da raccogliere in fondo al sacco. Fa quel che può per contenere il passivo.

Ignatiev 5 - In grave difficoltà, sbaglia tante letture di gioco. Sulla destra il Porto maramaldeggia

Corluka 5 - Non convince, rude in alcuni contrasti, incerto in altri. L'ammonizione iniziale lo limita.

Howedes 5.5 - Meglio del suo compagno di reparto, anche se preso in velocità fatica.

Idowu 5 - Primo tempo complicato per il terzino più volte sorpreso in fase difensiva. La musica non cambia nella ripresa.

Ale.Miranchuk 6 - Discreto match per un'ora di gioco, ordinato, bravo anche in fase offensiva.

Krychowiak 5.5 - A centrocampo parte con ritmo compassato, la situazione non migliora con il passare dei minuti.

Denisov 5 - Lento, svogliato, poca grinta nei contrasti. Ha fatto meglio in altre circostanze.

Fernandes 5 - Spinta ad intermittenza. Poteva dar di più alla squadra. Esce dopo un tempo (Dal 46' Farfan 6 - Entra ed è decisamente pimpante. Va anche a segno.

Ant. Miranchuk 6 - Prova dignitosa per i gemelli. Tra i pochi a salvarsi nel grigiore generale.

Eder 5 - All'andata causa un rigore, al ritorno sbaglia in modo comico un'occasione. Fatica tantissimo. (Dal 71' Smolov 5 - Poche occasioni per rendersi pericoloso).