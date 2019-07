Le pagelle della Nigeria - Ekong si prende la scena, Musa dirompente

Risultato finale: Nigeria-Sudafrica 2-1

Akpeyi 6 - Una serata dal coefficiente di difficoltà bassissimo che si complica con il campanile disegnato di testa da Zungu. Poco male: in prossimità del novantesimo Troost-Ekong firma il nuovo sorpasso e scaccia i fantasmi.

Awaziem 6 - L'avvio è frizzante: reattivo in rottura, si concede anche il lusso di un dribbling esteticamente apprezzabile su Hlanti, che lo travolge e se la cava incomprensibilmente senza sanzione. A vantaggio acquisito diminuisce i giri e blinda il suo lato.

Troost-Ekong 7,5 - Imbastisce con criterio insieme al resto della linea la trappola del fuorigioco sul timbro di Zungu: la falla è il tocco imprevisto di Ighalo, che vanifica tutto il resto. Quando i supplementari sembrano una prospettiva ormai inevitabile gela i sudafricani con la volée da due passi che vale la semifinale.

Omeruo 6,5 - Grande accortezza in tandem con Troost-Ekong. Lo sviluppo stagnante della banda di Baxter per buona parte del match è anche (e soprattutto) merito dei due centrali nigeriani. Poche sviste e qualche buon anticipo.

Collins 6 - Preferito a sorpresa a Ola Aina, l'approccio fa storcere il naso. Si scrolla di dosso la timidezza iniziale e recupera gradualmente confidenza e brillantezza. Nella ripresa alza il muro e chiude puntualmente alle iniziative dei Bafana Bafana.

Ndidi 6 - Il primo sussulto della contesa porta la sua firma, anche se non è indimenticabile: un destro pretenzioso che finisce lontano dai pali. Sbaglia qualche scelta, ma abbina bene qualità e quantità. Coppia assortita con Etebo.

Etebo 6,5 - Per ampi tratti prende in mano il centrocampo nigeriano e detta i ritmi con personalità e attitudine da leader. Un gran piazzato subito dopo l'intervallo deviato sul montante da Williams, poi il calo in linea con il resto della squadra.

Chukwueze 7 - Dopo un rodaggio di ventisette minuti spezza l'equilibrio: sbuca da tergo sul tocco di Iwobi e fredda Williams dopo un primo tentativo rimpallato da Mkhwanazi. Ci riprova in chiusura di primo tempo con una conclusione morbida che si perde abbondantemente a lato.

Iwobi 6,5 - Il vantaggio di Chukwueze ha origine da un suo assolo dirompente: si mette in proprio nei pressi del lato corto dell'area, si fa beffe di Mkhize con semplicità disarmante e serve lucidamente a rimorchio il compagno accorrente. Qualche pausa nel mezzo, ma è imprescindibile per l'attacco di Rohr. (Dal 90' Balogun s.v.).

Musa 7 - Il vero elemento di rottura del primo tempo. Dirotta l'inerzia della gara in favore delle Super Eagles con i suoi strappi. Mkhize è inerme, ma al minuto trentaquattro lo fa ammonire. (Dall'81' Simon s.v.).

Ighalo 5 - Nei primi quarantacinque pare quasi accantonato dalle giocate estemporanee di chi lo circonda. Non si stacca, complice un discreto lavoro di sponda, ma sotto porta non mostra gli artigli. Allo scadere ha l'occasione di chiuderla, ma dosa male lo scavetto a tu per tu con Williams.