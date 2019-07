Le pagelle della Nigeria - Ighalo protagonista, bene Iwobi

Risultato finale: Nigeria-Camerun 3-2

© foto di Image Sport

Akpeyi 6 - Reattivo in maniera provvidenziale almeno in un paio di occasioni, tiene in piedi la sua squadra.

Awaziem 6.5 - Si immola con gran generosità, facendo bene in entrambe le fasi di gioco.

Troost-Ekong W. 6.5 - Bene in fase difensiva, abile anche a far ripartire il gioco dalle retrovie.

Omeruo 6.5 - Buon lavoro in difesa, chiusure importanti sopratutto nella ripresa.

Aina 5.5 - Riesce a tenere a bada gli attaccanti avversari, concedendo qualcosa soltanto nel finale di primo tempo.

Etebo 6 - Fa girare il pallone, patendo la velocità degli avversari soltanto nel primo tempo.

Ndidi 5.5 - Dopo un avvio non particolarmente brillante, riesce a tenere botta per tutta la partita.

Simon 6.5 - Uno dei migliori in campo. Ci prova, crea per i compagni e dà costantemente fastidio agli avversari. (Dal 58' Chukwueze 6 - Buon impatto sul match, lavora per la squadra senza commettere sbavature).

Iwobi 7 - Suo il gol del 3-2, quello decisivo per il passaggio del turno. Abile nello sfruttare l'occasione ghiotta propiziata da Ighalo. (Dall'89' Balogun sv).

Musa 6.5 - Corre con tanta generosità per tutta la partita, gli manca soltanto la gioia del gol.

Ighalo 8 - Gara da incorniciare. Di fatto è lui l'eroe nigeriano che mette la firma in calcia per il passaggio del turno, con due gol ed un assist è di sicuro il man of the match. (Dall'85' Onuachu sv).