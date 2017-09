Le pagelle della Norvegia - Ci prova soltanto Berget, difesa da incubo

Risultato finale: Germania-Norvegia 6-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Jarstein 5 - Non è esente da responsabilità ma la difesa non gli da una grossa mano, raccoglie ben sei palloni dal sacco.

Elabdellaoui 4,5 - Sicuramente questa notte Draxler perseguiterà anche il suo sonno, non la prende praticamente mai finendo vittime dei dribbling del trequartista tedesco.

Nordtveit 5 - Su qualche pallone alto riesce a svettare ma combina qualche pasticcio, meno grave dei compagni, che incide sul risultato finale.

Skjelvik 4,5 - La serata di Stoccarda è da incubo per il centrale norvegese, sbaglia un appoggio dando il via all'azione del momentaneo 2-0 poi stende il tappeto rosso per gli attaccanti della Germania.

Aleesami 4,5 - Il terzino del Palermo rincorre per tutta la gara sia Muller che Kimmich, ne esce clamorosamente sconfitto dal duello con i calciatori del Bayern Monaco.

Elyounoussi 5 - Lagerback lo sposta da destra a sinistra nel tentativo di affondare in una delle due corsie, risultato pari a zero. (Dal 58' Svensson 6 - Mossa un pò tardiva di Lagerback che limita la scorribande di Hector e Draxler).

Berge 5,5 - Ha i mezzi tecnici per creare qualche apprensione alla difesa tedesca, non basta la voglia per colmare il gap con gli avversari. (Dal 46' Valsvik 6 - Prova a dare una mano al reparto difensivo norvegese, salva sulla linea un mancino di Ozil).

Selnaes 5 - Affonda insieme alla difesa della Norvegia, commette qualche fallo ingenuo anche per frustrazione visto che in mezzo non la prende praticamente mai. (Dal 75' Linnes sv).

Daehli 5 - Quasi non giudicabile la prova dell'ala sinistra che viene spostata anche sulla destra nel primo tempo, riceve pochissimi palloni giocabili.

King 5 - Mai in partita, quei pochi palloni che riceve li spreca anche per la poca assistenza dei compagni. Calcia una volta nel finale colpendo il palo.

Berget 6 - L'unico della Norvegia che mette i brividi a ter Stegen, prima di destro sfiora la traversa e poi con un colpo di testa chiama all'intervento il portiere tedesco.