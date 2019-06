Le pagelle della Polonia U21 - Grabara bersagliato, Żurkowski non illumina

Risultato finale: Spagna-Polonia 5-0

Grabara 6- Evita un passivo se possibile ancor più pesante e ingaggia un duello personale con Fabian Ruiz. Bersagliato.

Fila 5 - E' troppo permeabile la fascia destra della Polonia, va spesso in sofferenza con Oyarzabal e Ceballos. (Dal 1' s.t.: Piotrowski 5,5 - Michniewicz lo inserisce per tentare di dare supporto alla manovra offensiva ma il cambio si rivela poco efficace).

Wieteska 5 - L'intera linea difensiva polacca subisce gli assalti spagnoli senza riuscire a rispondere.

Bielik 5,5 - Poco ispirato rispetto alle prime due gare, ci prova con un colpo di testa su calcio d'angolo nella ripresa ma trova una super parata di Sivera.

Pestka 5,5 - Olmo lo brucia spesso sul tempo nella prima parte di gara. Nella ripresa riesce a limitarlo meglio, ma la frittata ormai è fatta.

Dziczek 5 - Non funziona la diga centrale della Polonia, che fatica a contenere la pressione avversaria quando la Spagna attacca in maniera corale.

Michalak 5 - Opaco, non ha la vivacità che servirebbe alla Polonia per sfondare sulla fascia. Qualche iniziativa più rilevante nella ripresa, ma in fase di copertura è carente.

Szymański 6 - Fa vedere qualche giocata di qualità, ma manca il dialogo con i compagni e la Spagna non concede praticamente nulla.

Żurkowski 6 - Anche da parte sua si vede qualche lampo di luce nella notte polacca, troppo poco per illuminare la via per il gol. Salva la porta di Grabara su un tentativo velenoso di Ceballos. (Dal 27' s.t.: Placheta n.g. - Entra quando ormai la partita non ha più nulla da dire).

Gumny 5 - Agisce sull'out di sinistra ma raramente riesce a raddoppiare per controllare le sfuriate spagnole che da quelle parti spingono con Olmo e Ruiz.

Buksa 5 - Poco servito, resta ai margini della manovra toccando pochissimi palloni. (Dall'11' s.t.: Swiderski 5 - Il suo ingresso non sopperisce all'evanescenza dell'attacco della Polonia).