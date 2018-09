Le pagelle della Polonia - Zielinski apre le danze, Bereszynski positivo

Risultato finale: Italia-Polonia 1-1

Fabianski 6 - Sempre molto sicuro nelle uscite alte. Reattivo nella ripresa su Bonaventura, anche se il centrocampista del Milan era in offside, e poi su Chiesa. Incolpevole sul rigore di Jorginho.

Bereszynski 6.5 - Come nella gara in campionato, concede poco la giocata ad Insigne giocando sempre d’anticipo nella sua metà campo.

Glik 6 - Accorcia la marcatura su Balotelli impedendo all’attaccante azzurro di ricevere palloni interessanti.

Bednarek 6 - Chiude gli spazi nella propria area di rigore. Cerca spesso l’imbeccata per Lewandowski.

Reca 6 - Bernardeschi gli dà molto lavoro questa sera ma alla fine riesce a vincere il proprio duello personale.

Błaszczykowski 5.5 - Aiuta molto Bereszynski sulla sua fascia di competenza, ingenuo quando crea il calcio di rigore su Chiesa (Dall’81’ Pietrzak sv).

Krychowiak 6 - Tanta quantità in mezzo al campo anche se a volte ricorre a maniere non troppo ortodosse.

Klich 5.5 - Non demorde strappando il pallone a Jorginho nell’azione che porta al gol di Zielinski, per il resto non è una delle sue serate migliori (Dal 55’ Szymanski 5.5 - Buoni gli inserimenti nella maglie difensive azzurre, meno le conclusioni).

Kurzawa 6 - Sempre attivo sulla corsia di destra, si sacrifica molto anche in fase di copertura sulle spinte degli azzurri.

Zielinski 6.5 - Gioca in appoggio a Lewandowski. Prima chiama al miracolo Donnarumma poi lo trafigge, come fatto in campionato, con una conclusione al volo ravvicinata (Dal 67’ Linetty 6 - Prova a congelare il pallone a centrocampo, prova sufficiente del sampdoriano).

Lewandwski 6 - Un pallone giocato e disegna una parabola deliziosa per la battuta a rete di Zielinski per l’1-0.