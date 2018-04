Le pagelle della Pro Vercelli - Raicevic decisivo, Vives leader

Risultato finale: Pro Vercelli-Pescara 3-1

Pigliacelli 6 - Subisce soltanto un gol nel corso dei 90' minuti, sul quale poteva relativamente poco.

Bergamelli 6 - Difende bene dal suo lato, limitando i danni e concedendo pochi spazi agli avversari.

Gozzi 6 - Tiene alta l'attenzione nelle retrovie, supportando al meglio anche la fase offensiva.

Berra 6 - Non solo abile in chiusura, prova anche la conclusione in un paio di occasioni. (Dal 46' Ghiglione 6 - Entra con la giusta convinzione in campo, dando il suo apporto).

Mammarella 6 - Non una grande propensione offensiva, ma fa il suo dovere senza demeritare e senza strafare.

Germano 6- Dà sostanza al centrocampo, provando anche a far girare il pallone con i tempi giusti.

Castiglia 6 - Un paio di occasioni insidiose dalla distanza, non trova il gol per un mix di imprecisione e sfortuna.

Vives 7 - E' lui che firma il vantaggio dal dischetti, si comporta da leader in campo, prendendo spesso per mano la squadra.

Bifulco 6.5 - Ottimo primo tempo, propizia la doppia ammonizione di Crescenzi e subisce il fallo da rigore. Ci prova anche per trovare il gol ma non ha fortuna. (Dal 65' Gatto 6 - Entra e serve subito un paio di passaggi interessanti).

Rovini 6 - Tiene la testa alta, spesso inquadra la porta e prova a colpire senza però riuscire concretamente ad imbucare. Quando, poi, riesce a metterla dentro viene fermato per offside. (Dal 68' Raicevic 7.5 - Entra in campo e diventa il man of the match. Infila due volte Fiorillo, siglando la doppietta decisiva).

Reginaldo - Una vera e propria spina nel fianco per tutta la partita. Gioca tanto per i compagni, aprendo gli spazi e suggerendo per gli altri giocatori del reparto offensivo.