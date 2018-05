Le pagelle della Pro Vercelli - Reginaldo non basta, difesa da rivedere

Risultato finale: Pro Vercelli-Venezia 0-2

Pigliacelli 5 - Prende due sberle sulle quali poteva sicuramente opporsi in maniera più decisa.

Ghiglione 6.5 - Accompagna spesso la manovra offensiva, provando anche la conclusione ma senza trovare fortuna.

Gozzi 5 - Lento in fase di chiusura, non riesce a seguire gli avversari nelle trame veloci.

Bergamelli 5 - Anche lui potrebbe fare qualcosa di più in fase di chiusura.

Jidayi 5.5 - Non una gran prestazione la sua, si limita al compitino talvolta risultando poco incisivo. (Dal 79' Castiglia sv).

Germano 6- E' lui che spesso si prende la briga di impostare da dietro, con discreti risultati.

Vives 5 - Chiude malissimo su Marsura in occasione del primo gol avversario.

Bifulco 5.5- Un paio di occasioni interessanti nel primo tempo, poi si spegne nella ripresa. (Dal 69' Alex 5.5- Prova a sfruttare gli spazi, ma la difesa avversaria concede pochissimo).

Mammarella 6.5 Come al solito uno dei più attivi, attacca gli spazi e mette in difficoltà gli avversari.

Rovini 5.5 - Prova a sfruttare gli spazi a disposizione, non trova lucidità in fase di conclusione. (Dal 59' Morra 5 - Non riesce ad incidere).

Reginaldo 6 - Uno dei migliori per i suoi, si muove tanto e prova a costruire per i compagni, ma non basta.