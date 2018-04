Le pagelle della Pro Vercelli - Si salvano in pochi

Pro Vercelli Perugia 0-2

Pigliacelli 6 - Non può far nulla in occasione dei gol, per il resto non ha parato male.

Mammarella 5,5 - Si sbilancia poco e non riesce mai a creare azioni interessanti.

Vives 5 - Si fa sorprendere nel finale quando viene anticipato da Di Carmine che porta avanti il grifone.

Alcibiade 5,5 - Male in alcuni disimpegni, distratto in occasione dei gol del Perugia.

Morra 6 - Corre tanto e comunque lotta fino alla fine per la sua squadra. Sufficienza meritata.

Castiglia 5,5 - Non si smarca tantissimo e spesso si eclissa, doveva dare di più.

Gozzi 6 - Prova a fare di tutto per non perdere mai la posizione, gioca benino. Dall’86’ Bifulco s.v. - 5

Ghiglione 5 - Inizia bene ma poi si perde nel finale quando non ha più benzina nel serbatoio.

Bergamelli 5,5 - Riesce a giocarla per i compagni dando anche buoni palloni in avanti ma non basta.

Reginaldo 5,5 - Ha una buona occasione per segnare ma tira addosso a Volta. Poca grinta. Dal 72’ Rovini s.v.-

Germano 5 - Gara in penombra, mai incisivo, serviva più apporto in avanti.