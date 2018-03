Le pagelle della Real Sociedad - Mediana in affanno, si salva Willian José

Risultato finale: Espanyol-Real Sociedad 2-1

Moyà 5 - È impreciso quando prova a sventagliare dalla propria area. Interpretazione moderna del ruolo, da aggiustare però la mira. Commette il fallo da rigore su Gerard Moreno.

Odriozola 6 - Prova in crescendo, dopo una prima frazione con più ombre che luci. Tra i più intraprendenti nel finale, spaventa l'Espanyol con uno squillo di destro neutralizzato da Pau Lopez.

Llorente 5,5 - Si spartisce le colpe con Héctor Moreno sul pessimo tempismo nella salita della linea che mantiene in gioco Baptistao. Alcune letture non impeccabili e un paio di posizionamenti difettosi.

Moreno 5,5 - Per poco non beffa i baschi con una zuccata nei minuti finali. Può far meglio in copertura: si perde l'uomo in alcune circostanze, qualche incomprensione con Llorente.

De la Bella 5 - Si fa soffiare il pallone da Baptistao, che dà il via al contropiede velenoso della Real Sociedad, che si conclude con il fallo di Moyà su Gerard Moreno. Disattento in entrambe le fasi di gioco.

Canales 5 - Spaesato nel terzetto in mediana. Si perde nel traffico, appare a corto d'idee e poco coinvolto. Eusebio lo richiama in panchina a caccia di nuove soluzioni a dieci minuti dal novantesimo, forse troppo tardi. (Dal 79' Bautista s.v.).

Illaramendi 5 - Fatica a dettare i ritmi, pochi palloni smistati, vulnerabile in interdizione. Non s'impone a metà campo, spesso schiacciato dalla fisicità dei centrocampisti avversari.

Zubeldia 5 - Poche iniziative, si appoggia spesso e volentieri al compagno più vicino, senza provare a migliorare la fluidità di gioco. Sparisce dai radar per lunghe fasi di gara.

Oyarzabal 5 - Non ispira alcuna iniziativa, disinnescato da Aaron, che lo tiene a bada senza affanno. Non trova mai la giusta connessione con i compagni di reparto.

Willian José 6,5 - Ha la prontezza di approfittare della follia di Duarte, timbrando l'illusorio vantaggio con un tocco morbido. Troppo contratti i due esterni, però, per permettergli di graffiare con continuità. (Dal 67' Januzaj 6 - Un paio di strappi insidiosi dopo l'ingresso).

Juanmi 5 - Vittima dell'esasperante monotonia che attanaglia la prima frazione. Scarsa connessione con i compagni, non impegna Pau Lopez ed è il primo ad abbandonare il rettangolo di gioco. (Dal 57' Zurutuza 5,5 - Non riesce ad incidere nella mezz'ora finale).