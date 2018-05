Le pagelle della Roma - Bene Manolas e Kolarov, attacco opaco

Risultato finale: Sassuolo-Roma 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Skorupski 6.5 - Bella prestazione dopo una stagione da comprimario. Andrà via, ma è portiere di valore.

Florenzi 5.5 - Qualche grattacapo nel primo tempo. Prende le misure agli avversari nella ripresa, ma spinge poco in difesa. Esce per un problema al ginocchio (Dal 77' Capradossi s.v. )

Manolas 7 - Attento in chiusura, bel duello con Politano, è protagonista nell'azione del gol decisivo.

Fazio 6 - Impreciso in alcune circostanze, non è la sua miglior partita, ma non commette errori grossolani.

Kolarov 6.5 - Aveva iniziato la stagione segnando a Bergamo, chiude con una bella diligente e pulita a Reggio Emilia. Ottimo acquisto per i giallorossi.

Pellegrini 6 - Prestazione dignitosa in mezzo al campo. Buona l'interpretazione di entrambe le fasi.

Gonalons 6 - Gara in mezzo troppo scolastica. Il francese può e deve fare meglio, ma il poco impiego ne inficia le prestazioni.

Strootman 6 - Parte bene con diversi inserimenti interessanti. Poi cala alla distanza e si assesta

Schick 5.5 - Poche possibilità di rendersi pericoloso. Arrivano palloni giocabili con il contagocce. (Dal 72' El Shaarawy 5.5 - Non trova la chance per pungere.)

Dzeko 5.5 - Sbaglia due buone occasioni per rimpolpare il proprio bottino. Gara conclusiva poco propizia per il bosniaco, autore di un'ottima stagione.

Perotti 5.5 - C'è la grinta, ma non la concretezza. (Dall'80' Gerson s.v. ).