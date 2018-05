Le pagelle della Roma - Brilla De Rossi, ingenuo Nainggolan

Risultato finale: Roma-Juventus 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson 6 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari.

Florenzi 6 - Tiene il piede costantemente premuto sull’acceleratore, arrivando con estrema facilità al cross. In fase difensiva non rischia nulla contro Mandzukic.

Fazio 6.5 - Un muro insuperabile: nell’uno contro uno chiude la porta a qualunque avversario. Tende sempre ad anticipare Higuain.

Juan Jesus 6.5 - Anche lui, schierato al posto di Manolas, gioca una buona partita a livello di attenzione, copertura e marcatura.

Kolarov 6 - Macina chilometri sulla corsia di sinistra, arriva sul fondo senza incontrare grossi ostacoli. Poco prima dell’intervallo, inoltre, sfiora il gol su punizione.

De Rossi 7 - Tiene bene la posizione avanti la difesa, dà equilibrio alla squadra e fa pulizia in mediana. Sicuro e deciso negli interventi, fa da filtro alla sua retroguardia. (Dall’80’ Strootman s.v.)

Lo. Pellegrini 6.5 - Tarantolato, ha voglia di mettersi in mostra e lo si nota subito. Recupera un sacco di palloni in mezzo al campo ed offre soluzioni importanti per i compagni. Motivato. (Dal 72’ Gonalons 6 - Ordinaria amministrazione nel finale di partita.)

Nainggolan 5 - Diversi “strappi” dei suoi, gioca a tutto campo e fa più che bene. Nella ripresa è molto nervoso e commette quattro falli in meno di dieci minuti: si becca il rosso e lascia i compagni in inferiorità numerica.

Under 6 - Come un diesel esce fuori alla distanza: prende confidenza con chi ha di fronte e, quando accelera, diventa una spina nel fianco di Alex Sandro. (Dall’80’ Schick s.v.)

El Shaarawy 5.5 - Ci mette un bel po’ ad entrare in partita e, nel complesso dei novanta minuti, si nota ad intermittenza. Non è costante e De Sciglio lo contiene molto bene.

Dzeko 6 - Fa reparto da solo e, soprattutto nel primo tempo, da filo da torcere a Barzagli e Rugani. Nella ripresa cala come al resto della squadra e ai ritmi dell'incontro.