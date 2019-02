Le pagelle della Roma - De Rossi equilibratore, Dzeko fermato da Gigio

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Milan 1-1 - 25' Piatek (M), 46' Zaniolo (R)

Olsen 5,5 - Imbucato senza troppe responsabilità da Piatek. Tuttavia non regala troppe sicurezze ai suoi compagni di reparto quando chiamato in causa, ma è bravo a rispondere presente nel finale sulla conclusione angolata di Laxalt.

Karsdorp 6,5 - Si fa vedere costantemente oltre la linea di metà campo, seppur non abbia il passo del terzino di grande spessore. Al 46' innesca il gol di Zaniolo grazie al suo cross al centro. Richiamato da Di Francesco in panchina a scopo precauzionale. (Dall'86' Santon sv - Pochi minuti in campo per l'ex Inter, che sente aria di derby nella sfida al Milan).

Manolas 6,5 - L'ammonizione rimediata al 18' lo condiziona per il resto della gara, tuttavia il greco sfrutta la sua esperienza offrendo una buona prestazione. Tiene in piedi la Roma fermando Piatek in più di una occasione.

Fazio 5,5 - Mette in difficoltà Olsen con un retropassaggio in avvio, poi lo costringe a raccogliere la palla dalla rete perdendo Piatek e toccando lievemente la conclusione del polacco al 25'. Si riscatta in avvio di ripresa, sventagliando il pallone sulla destra per Karsdorp in occasione del pari.

Kolarov 5,5 - Va a intermittenza, rischia la catastrofe sulla spinta in area giallorossa ai danni di Suso subito dopo l'1-1 giallorosso. E' il più fischiato all'Olimpico dai tifosi giallorossi.

De Rossi 7 - Mancava in campo da ottobre, torna stasera e dopo 1' Piatek prova a metterlo ko con un tocco fortuito sul viso. Si rialza ed è più forte di prima, prestazione da grande calciatore. Il ritorno dell'equilibratore è una buonissima notizia per Di Francesco, vestendo i panni del calciatore-allenatore in campo.

Pellegrini 5,5 - Ingenuo quando si fa rubare palla da Paquetà, col brasiliano che va poi a innescare il vantaggio rossonero. Colpisce il palo di testa nel finale, rischiando però il secondo giallo poco dopo.

Schick 6 - Nella prima frazione cerca la rete con un colpo di testa destinato all'angolino ma Donnarumma gli dice no. Trova il tacco al 46' che mette in crisi Musacchio e Donnarumma nella situazione del pari capitolino. Dà una grossa mano in fase di non possesso. (Dall'81' Kluivert sv - Poco tempo per trovare il guizzo giusto).

Zaniolo 7 - Troppo sanguigno nella prima parte di gara. Entra col piede a martello su Suso, verso il 20' viene ammonito per un intervento fuori tempo su Bakayoko. Impegna un paio di volte Donnarumma nel primo tempo, poi lo batte da due passi a inizio ripresa. Ha talento, ma deve imparare a gestirsi.

Florenzi 5 - Fatica da ala, ma forse avrebbe maggiori difficoltà a giocare nel ruolo di terzino. Combina poco nella serata dell'Olimpico. (Dal 65' El Shaarawy 6 - Ci mette voglia e intensità, ma non bastano per andare in gol).

Dzeko 6,5 - Corre e lotta, sembra lontano parente di quello visto mercoledì a Firenze. Una conclusione quasi all'incrocio in apertura, poi al 45' un tap-in da pochi passi. Sulla sua strada ha però trovato Donnarumma, abile a chiudere lo specchio. Stesso discorso nella seconda frazione.