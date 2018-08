Le pagelle della Roma - Difesa non sufficiente, errore fatale di Nzonzi

Risultato finale: Milan-Roma 2-1

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Olsen 5.5 - Forse potrebbe uscire sul pallone morbido di Rodriguez in occasione del gol di Kessie, potrebbe fare decisamente meglio sul gol annullato a Higuain. Si fa però trovare pronto sulle conclusioni di Suso e Calhanoglu, incolpevole sulla stoccata finale di Cutrone.

Manolas 5.5 - Come tutta la difesa non riesce a frenare la forza d’urto dell’attacco del Milan nel primo tempo, qualcosa in più nella ripresa.

Fazio 6 - Perde palloni sanguinosi in fase di possesso nel primo tempo, cresce nella ripresa trovando il gol dell’1-1.

Marcano 5 - Lascia delle voragini in difesa dove i giocatori del Milan si inseriscono. Si fa sfuggire Kessie in occasione dell’1-0 (Dal 46’ El Shaarawy 6 - Si muove molto sul fronte d’attacco dando vivacità alla manovra).

Karsdorp 5.5 - Arriva poco al cross e quando lo fa serve troppo facilmente Donnarumma. Più a suo agio in una difesa a quattro ma non basta per strappare la sufficienza (Dal 79’ Santon sv).

De Rossi 5.5 - Corre molto in mezzo al campo per far fronte all’inferiorità numerica nel primo tempo, sbaglia qualche appoggio di troppo in uscita e tiene in gioco Cutrone in occasione del 2-1.

Nzonzi 5 - Si dà da fare cercando di arginare le azioni del Milan, ma è sua la leggerezza da cui nasce il gol di Cutrone.

Kolarov 5.5 - Dalla sua parte Calabria scende con troppa facilità. Non segue Kessie in occasione del vantaggio rossonero.

Pastore 5 - Non riesce a dare il cambio di passo necessario in attacco, praticamente sempre fuori dal gioco dei suoi (Dal 68’ Cristante 6 - Entra e si dà da fare alla ricerca nello spezzone in cui è chiamato in causa).

Schick 5 - Prova a sfruttare le accelerazione ma finisce spesso per sbattere sul muro rossonero. Debole il suo colpo di testa nel primo tempo.

Dzeko 5 - Nel primo tempo non arrivano palloni giocabili, nella ripresa fa molto gioco per i compagni di squadra. Potrebbe fare di più sotto porta.